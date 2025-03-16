Хуситы атаковали 18 ракетами и БПЛА авианосец США Harry Truman

Члены хуситского движения «Ансар Аллах» сообщили, что нанесли удар по авианосцу США USS Harry Truman и сопровождающим его военным кораблям, использовав для этого 18 ракет и один беспилотник. Об этом 16 марта сообщил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа.

«В ответ на агрессию йеменские вооруженные силы провели военную операцию, в ходе которой американский авианосец USS Harry Truman и сопровождающие его корабли были атакованы в северной части Красного моря с использованием 18 баллистических и крылатых ракет, а также беспилотника», — отметил Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Представитель движения предупредил, что хуситы намерены и дальше атаковать военные корабли США в Красном и Аравийском морях в ответ на удары американских военных по Йемену. Также они продолжат блокировать проход судов Израиля по акватории Красного и Аравийского морей до тех пор, пока не возобновится гуманитарная помощь сектору Газа.

В этот же день член политбюро хуситского движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад заявил, что Йемен не пойдет на переговоры с США. По его словам, Соединенные Штаты должны получить военный ответ от Йемена после того, как государство подверглось «жестокой американской агрессии» против гражданских объектов и жилых зданий.

Телеканал Al Masirah также сообщил, что армия США нанесла авиаудар по электростанции в Дхаяне провинции Саада в северной части Йемена. Отмечалось, что число погибших в результате американских ударов по Йемену выросло до 13 человек.

Президент США Дональд Трамп 15 марта заявил, что отдал приказ американским военным о начале действий против йеменских хуситов. По его словам, решение связано с тем, что хуситы ведут «непрекращающуюся кампанию пиратства, насилия и терроризма», направленную против американских кораблей и судов других стран, а также самолетов и беспилотников. Вскоре центральное командование Вооруженных сил США заявило о начале крупномасштабной операции в Йемене. Хуситы из движения «Ансар Аллах», в свою очередь, подчеркнули, что американские авиаудары не останутся без ответа.