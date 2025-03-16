Хуситы исключили возможность переговоров Йемена с США

Йемен не пойдет на переговоры с США. Об этом 16 марта сообщил член политбюро хуситского движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад.

По его словам, Соединенные Штаты должны получить военный ответ от Йемена после того, как государство подверглось «жестокой американской агрессии» против гражданских объектов и жилых зданий.

«Мы не из тех, кто признает, что суверенитет их страны подвергается нападениям, а затем идет на перемирие или переговоры до того, как враг получит болезненный и сдерживающий ответ», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Президент США Дональд Трамп 15 марта заявил, что отдал приказ американским военным о начале действий против йеменских хуситов. По его словам, решение связано с тем, что хуситы ведут «непрекращающуюся кампанию пиратства, насилия и терроризма», направленную против американских кораблей и судов других стран, а также самолетов и беспилотников. Вскоре центральное командование Вооруженных сил США заявило о начале крупномасштабной операции в Йемене. Хуситы из движения «Ансар Аллах», в свою очередь, подчеркнули, что американские авиаудары не останутся без ответа.

Телеканал Al Masirah 16 марта сообщил, что в результате совершенного армией США авиаудара по электростанции в Дхаяне провинции Саада в северной части Йемена в самом городе и близлежащих районах была отключена подача электричества. Тогда же сообщалось, что число погибших в результате американских ударов по Йемену выросло до 13 человек.