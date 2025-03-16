Минфин США назвал операцию в Йемене началом «максимального давления» на Иран

Начатая США военная операция против хуситов в Йемене является только началом стратегии президента Дональда Трампа по оказанию максимального давления на Иран. Об этом 16 марта заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Бессент отметил, что сигнал, посланный Вашингтоном, является очень сильным и кардинально отличается от политики, которую проводила предыдущая администрация Белого дома во главе с экс-президентом Джо Байденом.

«Хуситы и Иран должны понимать, что это только начало. Мы не допустим блокировки свободы судоходства, которая замедляет мировую торговлю и увеличивает инфляционное давление. Две недели назад Трамп объявил о стратегии «максимального давления» на Иран, цель которой — сократить экспорт иранской нефти до нуля», — заявил он телеканалу NBC News.

Президент США Дональд Трамп 15 марта заявил, что отдал приказ военным США о начале действий против йеменских хуситов. Он отметил, что решение связано с тем, что хуситы ведут «непрекращающуюся кампанию пиратства, насилия и терроризма», направленную против американских кораблей и кораблей других стран, а также самолетов и беспилотников. Вскоре центральное командование ВС США заявило о начале крупномасштабной операции в Йемене. Хуситы из движения «Ансар Аллах» в свою очередь подчеркнули, что американские авиаудары не останутся без ответа.

Портал Axios со ссылкой на американского чиновника отметил, что план операции против хуситов Трамп поручил разработать министерству обороны США вскоре после своей инаугурации. Телеканал Al Masirah 16 марта сообщил, что в результате совершенного армией США авиаудара по электростанции, которая находится в Дхаяне в провинции Саада в северной части Йемена, в самом городе и близлежащих районах была отключена подача электричества. Тогда же сообщалось о том, что число погибших в результате ударов США по Йемену выросло до 13 человек.