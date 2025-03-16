Axios узнал примерное время начала подготовки плана США по ударам по Йемену
Американский лидер Дональд Трамп поручил министерству обороны США разработать план операции против хуситов из движения «Ансар Аллах» вскоре после своей инаугурации. Об этом 15 марта сообщил портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
«Трамп приказал Пентагону начать подготовку военных планов против хуситов через несколько недель после вступления в должность», — говорится в публикации.
Кроме того, по информации портала, ускорение разработки плана произошло после того, как йеменские хуситы в марте уничтожили беспилотник американской армии. Уточняется, что план был утвержден 14 марта. Издание также сообщило, что Вашингтон заранее направил своим основным союзникам, в том числе Израилю, информацию о нанесении ударов.
Телеканал Al Masirah 16 марта сообщил, что в результате совершенного армией США авиаудара по электростанции, которая находится в Дхаяне в провинции Саада в северной части Йемена, в самом городе и близлежащих районах была отключена подача электричества. Тогда же сообщалось о том, что число погибших в результате ударов США по Йемену выросло до 13 человек.
Трамп 15 марта отдал приказ военным своей страны о начале военных действий против хуситов в Йемене. По его словам, хуситы ведут «непрекращающуюся кампанию пиратства, насилия и терроризма», направленную против кораблей США и других стран, а также самолетов и беспилотников.