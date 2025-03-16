Реклама
Прямой эфир
Общество
Умер духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий
Армия
Силы ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы JDAM и 141 дрон ВСУ
Мир
Лавров в разговоре с Рубио призвал к прекращению применения силы против хуситов
Политика
Ушаков назвал призыв к перемирию попыткой дать ВСУ время на перегруппировку
Спорт
Пилот «Макларена» Норрис выиграл стартовый этап сезона «Формулы-1»
Экономика
Цены на жилье могут вырасти на 10–20% из-за расширения семейной ипотеки
Спорт
Овечкин побил рекорд Гретцки по голам за один календарный месяц
Мир
Практически весь штат «Голоса Америки» отправили в административный отпуск
Наука и техника
Экипаж Crew Dragon после стыковки перешел на борт МКС
Мир
В Иране заявили об отсутствии у США полномочий диктовать Тегерану внешнюю политику
Спорт
«Рейнджерс» обыграли «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ
Экономика
Выдачи семейной ипотеки за год выросли в полтора раза
Армия
Операторы FPV-дронов поразили технику и боевиков ВСУ на южнодонецком направлении
Политика
В МИД РФ заявили о поиске Макроном оправдания для участия в конфликте на Украине
Происшествия
Водитель трактора погиб при атаке дрона ВСУ в Брянской области
Спорт
Овечкин забил 887-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до семи шайб
Армия
Экипаж Су-34 уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в курском приграничье
Сюжет:

Axios узнал примерное время начала подготовки плана США по ударам по Йемену

Axios: Трамп распорядился подготовить удары по хуситам вскоре после инаугурации
0
EN
Фото: AP/Uncredited
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Американский лидер Дональд Трамп поручил министерству обороны США разработать план операции против хуситов из движения «Ансар Аллах» вскоре после своей инаугурации. Об этом 15 марта сообщил портал Axios со ссылкой на американского чиновника.

«Трамп приказал Пентагону начать подготовку военных планов против хуситов через несколько недель после вступления в должность», — говорится в публикации.

Кроме того, по информации портала, ускорение разработки плана произошло после того, как йеменские хуситы в марте уничтожили беспилотник американской армии. Уточняется, что план был утвержден 14 марта. Издание также сообщило, что Вашингтон заранее направил своим основным союзникам, в том числе Израилю, информацию о нанесении ударов.

Достигли тупика: хуситы назвали главное препятствие к миру в Йемене
Какую позицию по отношению к конфликту занимает Россия

Телеканал Al Masirah 16 марта сообщил, что в результате совершенного армией США авиаудара по электростанции, которая находится в Дхаяне в провинции Саада в северной части Йемена, в самом городе и близлежащих районах была отключена подача электричества. Тогда же сообщалось о том, что число погибших в результате ударов США по Йемену выросло до 13 человек.

Трамп 15 марта отдал приказ военным своей страны о начале военных действий против хуситов в Йемене. По его словам, хуситы ведут «непрекращающуюся кампанию пиратства, насилия и терроризма», направленную против кораблей США и других стран, а также самолетов и беспилотников.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025