Хоккеиста ЦСКА Каменева временно отстранили за нарушение антидопинговых правил

Двукратного обладателя Кубка Гагарина нападающего хоккейного клуба (ХК) ЦСКА Владислава Каменева временно отстранили за нарушение антидопинговых правил. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе клуба со ссылкой на Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

«Каменев временно отстранен от матчей и тренировок с командой до полного выяснения всех обстоятельств дела», — говорится в публикации на сайте.

Днем 15 марта «Спорт-Экспресс» сообщил, что Каменев сдал положительный допинг-тест. Предположительно, в его организме обнаружен мельдоний.

Каменев вошел в состав ЦСКА в 2021 году. В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ он провел 63 игры, в результате которых забросил 10 шайб и совершил 16 результативных передач. За его плечами также участие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш», уточняет «Газета.Ru».

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 15 февраля на три месяца отстранило от соревнований и тренировок первую ракетку мира итальянца Янника Синнера из-за обнаруженного в его пробах запрещенного правилами вещества. Согласно объяснению спортсмена, запрещенное вещество входило в состав спрея, которым его врач лечил порез на своей руке.