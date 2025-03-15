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Хоккеиста ЦСКА Каменева временно отстранили за нарушение антидопинговых правил

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Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева
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Двукратного обладателя Кубка Гагарина нападающего хоккейного клуба (ХК) ЦСКА Владислава Каменева временно отстранили за нарушение антидопинговых правил. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе клуба со ссылкой на Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

«Каменев временно отстранен от матчей и тренировок с командой до полного выяснения всех обстоятельств дела», — говорится в публикации на сайте.

Днем 15 марта «Спорт-Экспресс» сообщил, что Каменев сдал положительный допинг-тест. Предположительно, в его организме обнаружен мельдоний.

Каменев вошел в состав ЦСКА в 2021 году. В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ он провел 63 игры, в результате которых забросил 10 шайб и совершил 16 результативных передач. За его плечами также участие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш», уточняет «Газета.Ru».

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 15 февраля на три месяца отстранило от соревнований и тренировок первую ракетку мира итальянца Янника Синнера из-за обнаруженного в его пробах запрещенного правилами вещества. Согласно объяснению спортсмена, запрещенное вещество входило в состав спрея, которым его врач лечил порез на своей руке.

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