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Зеленский подтвердил готовность Киева к прекращению огня на 30 дней

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта в ходе брифинга заявил, что украинская сторона согласилась на предложение США о 30-дневном перемирии, чтобы продемонстрировать готовность к миру.

«Мы готовы к формату прекращения огня на 30 дней. То есть к тому формату, который нам предложила американская сторона», — заявил он.

Зеленский добавил, что Соединенные Штаты ожидали от Украины демонстрации готовности к быстрому завершению конфликта. В ответ на это американская сторона пообещала возобновить помощь Украине. По его словам, обе стороны выполнили свои обязательства.

Говоря о недавнем разговоре с США, украинский президент охарактеризовал его как конструктивный и отметил, что это был первый диалог с таким положительным исходом.

Кроме того, Зеленский выразил готовность заключить сделку с США по полезным ископаемым, пожаловавшись на то, что документ не был подписан раньше. При этом он отметил, что пока не слышал приглашения от американского президента Дональда Трампа посетить Белый дом.

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11 марта Украина во время переговоров с США в городе Джидда в Саудовской Аравии выразила готовность к прекращению огня на 30 дней. Соединенные Штаты, в свою очередь, обязались немедленно возобновить военную помощь и обмен разведданными с Украиной. Помимо этого, делегации двух стран согласились назначить переговорные команды и договорились начать переговоры по достижению устойчивого мира.

В тот же день президент США сообщил, что намерен получить согласие российского лидера Владимира Путина на прекращение огня на Украине. Он подчеркнул, что собирается провести разговор с президентом РФ на этой неделе. По словам Трампа, представители стран в ближайшую неделю встретятся для обсуждения украинского конфликта.

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