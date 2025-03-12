Зеленский подтвердил готовность Киева к прекращению огня на 30 дней

Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта в ходе брифинга заявил, что украинская сторона согласилась на предложение США о 30-дневном перемирии, чтобы продемонстрировать готовность к миру.

«Мы готовы к формату прекращения огня на 30 дней. То есть к тому формату, который нам предложила американская сторона», — заявил он.

Зеленский добавил, что Соединенные Штаты ожидали от Украины демонстрации готовности к быстрому завершению конфликта. В ответ на это американская сторона пообещала возобновить помощь Украине. По его словам, обе стороны выполнили свои обязательства.

Говоря о недавнем разговоре с США, украинский президент охарактеризовал его как конструктивный и отметил, что это был первый диалог с таким положительным исходом.

Кроме того, Зеленский выразил готовность заключить сделку с США по полезным ископаемым, пожаловавшись на то, что документ не был подписан раньше. При этом он отметил, что пока не слышал приглашения от американского президента Дональда Трампа посетить Белый дом.

11 марта Украина во время переговоров с США в городе Джидда в Саудовской Аравии выразила готовность к прекращению огня на 30 дней. Соединенные Штаты, в свою очередь, обязались немедленно возобновить военную помощь и обмен разведданными с Украиной. Помимо этого, делегации двух стран согласились назначить переговорные команды и договорились начать переговоры по достижению устойчивого мира.

В тот же день президент США сообщил, что намерен получить согласие российского лидера Владимира Путина на прекращение огня на Украине. Он подчеркнул, что собирается провести разговор с президентом РФ на этой неделе. По словам Трампа, представители стран в ближайшую неделю встретятся для обсуждения украинского конфликта.