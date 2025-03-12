В принудительной разрядке: к чему США склонили Украину в Джидде

США заявили, что Украина готова к урегулированию конфликта и согласна на немедленное 30-дневное перемирие, но на это нужно одобрение российской стороны. Об этом сообщили представители американской делегации по итогам встречи в Джидде 11 марта. При этом стремление Киева двигаться в сторону окончания конфликта ставит под сомнение атака БПЛА на Москву, которая стала самой массовой и унесла жизни трех человек. Нападение лишь подтверждает неготовность украинской стороны ни к реальному прекращению огня, ни к миру, заявил «Известиям» зампред Совфеда Константин Косачев. Режим Зеленского заинтересован только в продолжении боевых действий, считает и посол МИД РФ Родион Мирошник.

Повреждения в многоквартирном доме на Домодедовской улице в результате падения беспилотного летательного аппарата Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Американцы оставили без внимания агрессию Украины и, более того, объявили о немедленном возобновлении военной помощи Киеву. В то же время Дональд Трамп анонсировал скорую беседу с Владимиром Путиным, а также встречи РФ и США 11 или 12 марта. 13 марта спецпосланник Трампа Стив Уиткофф должен посетить Москву, заявили в Госдепе. В МИД РФ ответили, что контакты с представителями США возможны в ближайшие несколько дней. К чему еще пришли стороны в Джидде и что предлагают Москве — в материале «Известий».

Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии снова прошли важные международные переговоры, но на этот раз в Джидде и между США и Украиной. Американскую делегацию возглавили госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц. Примечательно, но на старте переговоров, по всей видимости, отсутствовал спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который изначально числился в американской переговорной группе. Украинскую сторону представляли глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава минобороны Рустем Умеров. Владимира Зеленского за столом не было: лидер Украины прибыл в Саудовскую Аравию днем ранее для встречи с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Накануне Рубио заявил, что встреча с Зеленским не стоит на повестке дня, но не исключил неформальный диалог с ним. Возможно, на это и рассчитывал глава Украины, организовав встречу с саудовским лидером накануне переговоров.

По итогам встречи стороны пришли к соглашению установить режим прекращения огня на 30 дней, причем не только в воздухе и на море, как это изначально предлагал Киев, но и на суше. Для установления перемирия требуется согласие России, и Вашингтон надеется на принятие Москвой этого предложения. США передадут его России по нескольким каналам, отметил Марко Рубио. Режим прекращения огня может быть продлен по согласию сторон, об этом в совместном заявлении заявили представители США и Украины.

Госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности США Майк Уолтц, глава МИД Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров после встречи в Джидде Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Американский госсекретарь также отметил, что «мяч сейчас на стороне России». Владимир Зеленский выступил с обращением по итогам беседы делегаций и заявил о готовности прекратить конфликт, но то же самое «должны показать в России», отметил он. Рубио добавил, что согласие начать переговоры о завершении кризиса будет лучшим проявлением «доброй воли» РФ. После американо-украинских переговоров высказался и Дональд Трамп, который анонсировал встречу США и России по Украине 11 или 12 марта. Он также выразил надежду на то, что Москва согласится на прекращение огня. Более того, американский лидер не исключил беседы с Владимиром Путиным на этой неделе. При этом и Россия не исключает контакты с представителями США в течение ближайших дней, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По итогам встречи стало известно, что Зеленского снова ждут в Белом доме. Вашингтон также объявил о немедленном возобновлении военной помощи Киеву, включая обмен разведданными. В марте США приостановили военную помощь Украине. В преддверии переговоров в Джидде Рубио заявил, что встреча «будет иметь ключевое значение» для возобновления американской военной помощи Киеву.

Там также договорились в сжатые сроки достигнуть соглашения по редкоземельным металлам. На самой встрече подписания сделки не случилось. Остается неясным вопрос с предоставлением Вашингтоном гарантий безопасности. О них ни одна из сторон после переговоров не упоминала.

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Украина, по всей видимости, пошла на уступки США в контексте условий временного прекращения огня после провальной встречи в Овальном кабинете, считает и.о. заведующего кафедрой прикладного анализа международных процессов МГИМО Игорь Истомин.

— Однако теперь согласие Украины на мирное урегулирование при поддержке США может стать инструментом давления на Россию, которой предстоит отвечать и принимать решения. Вероятно, Трамп надеется на то, что Москва всё-таки изменит позицию и согласится на двухэтапное урегулирование, то есть сначала временное перемирие, а потом полноценное соглашение, — заявил в беседе с «Известиями» Игорь Истомин.

Американцы не договаривались с РФ о том, о чем заявляют после встречи с украинцами — России навязывают невыгодную схему, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

— Это и есть то представление, которое было разыграно в Вашингтоне, — сказал он, обратив внимание: не случайно еще накануне объявили о том, что Уиткофф поедет к Путину торговаться.

В Киеве команде Трампа тоже не особо доверяют: нардеп Марьяна Безуглая, известная своими скандальными заявлениями, призвала украинскую делегацию не подписывать с США никаких соглашений, назвав команду Трампа «союзником России» и «врагом» Украины. «Любая подпись при текущих обстоятельствах — шаг к капитуляции», — писала она в соцсетях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Во время переговоров Вашингтон исключил возвращение Киева к границам 2014 или 2022 годов, утверждали западные СМИ. Позже украинская сторона всё опровергла, назвав такие заявления «дезинформацией». Однако ясно одно: переговорная повестка США продолжает смещаться от поддержки «победы любой ценой» к поиску промежуточных решений. Аналогичная тенденция наблюдается и среди европейских союзников Вашингтона: Франция и Великобритания продвигали идею месячного моратория на удары по энергоинфраструктуре и гражданским объектам, но и эта инициатива выглядит несостоятельной на фоне агрессивных действий Киева.

ВСУ провели самую масштабную атаку беспилотниками

Накануне встречи в Джидде Москва пережила самую масштабную за три года атаку беспилотников. В ночь на 11 марта сотни украинских БПЛА были направлены на столицу и прилегающие регионы. По первоначальным данным Минобороны России, 337 дронов были уничтожены или перехвачены: 91 — над Московской областью, 126 — над Курской, остальные над Брянской, Белгородской, Рязанской и другими областями. Позже в ведомстве уточнили, что всего обнаружено и сбито всего 343 БПЛА. В результате атаки погибли три человека, 18 пострадали, включая троих детей. Также была также повреждена измерительная станция нефтепровода «Дружба». Генштаб ВСУ признал, что она была одной из целей.

СК РФ возбудил дело о теракте, а МИД РФ привез генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, прибывшего в Москву для встречи с Сергеем Лавровым, к месту падения обломков, чтобы показать последствия действий Киева. Очевидцем атаки стал и американский блогер и журналист Лекс Фридман, который по неизвестным причинам оказался в Москве. Стоит отметить, что в феврале, разочаровавшись беседой с Зеленским, он публично изъявил желание приехать в Россию, чтобы взять интервью у Путина.

Автомобиль МЧС у закрытого проезда возле жилого многоквартирного дома на Домодедовской улице после падения беспилотного летательного аппарата Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Все удары были направлены против объектов гражданской инфраструктуры, и во многом попадания носили чисто случайный характер — то, что подворачивалось под руку, то и становилось объектом атаки. Варварская акция, не имеющая никакого оправдания ни с гуманитарной, ни с военной точки зрения. Это чистой воды политика — попытка усилить украинские переговорные позиции. Но с моей точки зрения, это их не усиливает, а ослабляет, так как в очередной раз выставляет Украину в качестве недоговороспособной стороны. Именно эту претензию Украине предъявили в Овальном кабинете во время известной сцены, — заявил «Известиям» заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор выразил надежду, что нежелание Киева стремиться к миру столь же очевидно для американской стороны, как и для российской. В СНБО назвали атаку «сигналом Путину» о необходимости прекращения огня. Однако в российском министерстве иностранных дел такой «сигнал» расценили иначе. Украина заинтересована в продолжении кровопролития, заявил «Известиям» посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

— Эта атака была таким ярким фоном, который демонстрирует нежелание украинской стороны искать какого-то мирного урегулирования. Они так «хотят мира», что отправили несколько сотен беспилотников в нашу сторону. В этом во всем и демонстрируется подход Киева. Украина заинтересована исключительно в продолжении кровопролития, а к миру ее нужно только принуждать, — подчеркнул Родион Мирошник.

Атака была призвана отвлечь внимание от провалов на фронте, считает доцент департамента политики и управления НИУ ВШЭ Михаил Миронюк. Это особенно касается Курской области, где российские войска вернули контроль над 12 населенными пунктами. Украинская армия с огромными потерями и как «ошпаренная» бежит из Курской области, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Сотрудник Росгвардии у закрытого проезда возле жилого многоквартирного дома на Домодедовской улице после падения беспилотного летательного аппарата Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Эта атака демонстративная, особенно выбор трасс и целей. Логика — отвлечь от собственной катастрофы на оккупированной части Курской области, показать союзникам потенциал дальних ударов. Враг пытается продемонстрировать, что по-прежнему дееспособен. На это может последовать реакция России, а значит, и продолжиться эскалация. Киеву это нужно для удержания власти и поддержки своих позиций в отношениях с Европой и США. Для команды Трампа это еще одно свидетельство неуправляемости и невменяемости Украины, — заявил «Известиям» Михаил Миронюк.

Перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине

Атака на Москву может серьезно нарушить наметившуюся тенденцию к мирному урегулированию по Украине. «Здесь пока нечего срывать, но то, что можно изрядно подпортить наметившуюся тенденцию — это да», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Всё равно всё сейчас говорит о том, что на самом деле Украина не готова идти ни на какие компромиссы и территориальные уступки, отметил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

— Киев хочет вести переговоры с Москвой только с «позиции силы». Зеленский в том числе не готов к конструктивному диалогу. Если Украина не принимает российские условия, то нет другого выхода, кроме как продолжать специальную военную операцию, — заявил в диалоге с «Известиями» Константин Блохин.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

И действительно, по итогам встречи американская и украинская делегации не подняли вопрос о территориях, а также уступках, на которые они готовы пойти по отношению к РФ. Российские условия прекращения огня Владимир Путин изложил летом 2024 года. Президент РФ также подчеркивал, что Москву устроит только полноценный и долгосрочный мир, а не временное перемирие. Возможно, этот вопрос российские и американские представители затронут в ходе двусторонних контактов, ведь очевидно, что месячное перемирие и возобновление американской помощи Украине только помогут ее перевооружить.

К слову, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, на днях говорившая о том, что Европа вступает в эпоху перевооружения, вечером 11 марта заявила: теперь ЕС поддерживает предложение о перемирии на Украине. Между тем 13 марта Москву должен посетить Стив Уиткофф, заявили в Госдепе США. В Кремле своевременно проинформируют по поводу его возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным, сказал Дмитрий Песков. Не исключено, что именно поэтому Уиткофф отсутствовал на переговорах в Джидде.