Трамп заявил о намерении получить согласие Путина на прекращение огня на Украине

Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на получение согласия от президента России Владимира Путина на прекращение огня на Украине. Об этом 11 марта сообщило агентство Reuters.

«Я поговорю с Владимиром Путиным. Послушайте, это другой путь. Как говорится, для танго нужны двое, верно? Так что, надеюсь, он тоже согласится. И я действительно думаю, что это будет 75% пути. Остальное — это оформление документов, переговоры по земле и так далее», — уточнил Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

Он отметил, что планирует провести разговор с российским лидером на этой неделе. Президент США также добавил, что представители стран встретятся по украинскому вопросу 11 или 12 марта. По его словам, если Вашингтону не удастся убедить Москву пойти на прекращение огня, то конфликт на Украине продолжится.

«Мы собираемся встретиться с ними сегодня и завтра, и, надеюсь, нам удастся заключить соглашение, но я думаю, что прекращение огня очень важно, если мы сможем заставить Россию сделать это, будет замечательно, если нет, мы просто продолжим, и люди будут гибнуть», — подчеркнул американский лидер.

В этот же день американский госсекретарь Марко Рубио по итогам переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии сообщил, что США по нескольким каналам передадут России предложение о прекращении огня на Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон надеется на положительный ответ от Москвы.