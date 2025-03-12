Карта спецоперации на Украине 12 марта

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 12 марта можно в материале «Известий».

Отмечается, что подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Новомарково Донецкой Народной Республики, а подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Днепроэнергия Донецкой Народной Республики.

«Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Антоновка, Червоный Маяк и Никольское Херсонской области», — рассказало Минобороны РФ.

Кроме этого, средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 91 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, транспортному судну, перевозившему боеприпасы, цехам изготовления, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах», — добавило ведомство.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 657 самолетов, 283 вертолета, 46 361 беспилотный летательный аппарат, 600 зенитных ракетных комплексов, 22 127 танков и других боевых бронированных машин, 1526 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22 508 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 717 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».