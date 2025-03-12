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В Польше заявили о возобновлении поставок американской военной помощи Украине

Минобороны Польши: поставки помощи США Украине через хаб в Ясенках возобновились
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Фото: Global Look Press
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Поставки американской военной помощи на Украину через логистический хаб в аэропорту Жешув-Ясенки возобновились. Об этом 12 марта сообщил замглавы польского оборонного ведомства Павел Залевский.

«Возобновились поставки американского оружия из польского логистического хаба в Ясенках на Украину», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).

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4 марта в Белом доме официально подтвердили приостановку США оказания военной помощи Украине. Пауза продлится до тех пор, пока американский президент Дональд Трамп не увидит, как лидеры украинской стороны «продемонстрируют добросовестную приверженность миру».

В тот же день премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что США приостановили поставку военной помощи Украине через Польшу. Этот шаг оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти подписали соглашение о доступе к полезным ископаемым, а также согласились на территориальные уступки.

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