В Чили в результате ДТП с автобусами погибли по меньшей мере шесть человек
В Чили в результате ДТП с четырьмя автобусами погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом во вторник, 11 марта, сообщила радиостанция BioBioChile.
Кроме этого, 12 человек были госпитализированы с крайне тяжелыми травмами.
«Автобус компании Buses Cejer перевернулся на высоте 438 километра северного маршрута 5, между Гуанакерос и Кокимбо», — отмечено в сообщении.
BioBioChile уточняет, что после того, как перевернулся этот автобус, два других подъехали к нему, чтобы оказать помощь пострадавшим. После этого в них врезалось другое транспортное средство.
3 марта по меньшей мере 31 человек погиб и 22 пострадали после аварии с участием пассажирского автобуса в Боливии.