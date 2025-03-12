В пресс-центре МИЦ «Известия» рассказывают о правах потребителей. Трансляция

В среду, 12 марта, в пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню прав потребителей, который отмечается 15 марта.

Какие нововведения в законодательстве о защите прав потребителей появились в последнее время? Как сделать рынок готовой еды более безопасным? С какими нарушениями чаще всего сталкиваются потребители? Как защитить покупателей в интернет-магазинах?

В мероприятии принимают участие:

- Олег Прусаков, начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора;

- Виктор Зобнев, член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности;

- Олег Павлов, председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива».