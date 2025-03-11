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Бывший полицейский сбил украинский дрон из ружья во время атаки на Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Во время массированной атаки беспилотников на Подмосковье бывший полицейский Александр сбил один из дронов выстрелом из ружья, чтобы не допустить пролета дрона к городу. Об этом 11 марта Александр рассказал в беседе с «Известиями».

По словам Александра, он находился на даче, когда услышал шум в небе, взял ружье и начал стрелять по дронам, опасаясь за безопасность своей семьи.

«Один пролетел, я в него стрельнуть не успел. У меня было всего четыре заряда картечи. <...> Во второй промахнулся, но, соблюдая меры безопасности, потому что беспилотники всё-таки шли над населенным пунктом, над деревней. Я старался их приложить в поле. В итоге третий беспилотник мне удалось сбить: выстрел — и сразу взрыв», — рассказал он.

Осколки упавшего дрона, по его словам, повредили забор.

Также мужчина заявил, что его подготовка в полиции и опыт обращения с оружием помогли произвести точный выстрел в темное время суток. Он отметил, что действовал инстинктивно, думая о защите мирных жителей.

Прерванный налет: как Россия отразила массированную атаку украинских беспилотников
Средствами ПВО сбиты 343 БПЛА противника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) 11 марта уничтожили 337 украинских БПЛА над регионами, из которых 91 БПЛА — над территорией Московской области. В Минздраве сообщили, что в результате массированной атаки в Подмосковье пострадали 18 человек, включая троих детей, трое мужчин погибли.

По факту атаки возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

В свою очередь, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник связал атаку беспилотников ВСУ с раздражением Киева и Лондона от возобновившегося диалога России с Западом.

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