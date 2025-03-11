Бывший полицейский сбил украинский дрон из ружья во время атаки на Подмосковье

Во время массированной атаки беспилотников на Подмосковье бывший полицейский Александр сбил один из дронов выстрелом из ружья, чтобы не допустить пролета дрона к городу. Об этом 11 марта Александр рассказал в беседе с «Известиями».

По словам Александра, он находился на даче, когда услышал шум в небе, взял ружье и начал стрелять по дронам, опасаясь за безопасность своей семьи.

«Один пролетел, я в него стрельнуть не успел. У меня было всего четыре заряда картечи. <...> Во второй промахнулся, но, соблюдая меры безопасности, потому что беспилотники всё-таки шли над населенным пунктом, над деревней. Я старался их приложить в поле. В итоге третий беспилотник мне удалось сбить: выстрел — и сразу взрыв», — рассказал он.

Осколки упавшего дрона, по его словам, повредили забор.

Также мужчина заявил, что его подготовка в полиции и опыт обращения с оружием помогли произвести точный выстрел в темное время суток. Он отметил, что действовал инстинктивно, думая о защите мирных жителей.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) 11 марта уничтожили 337 украинских БПЛА над регионами, из которых 91 БПЛА — над территорией Московской области. В Минздраве сообщили, что в результате массированной атаки в Подмосковье пострадали 18 человек, включая троих детей, трое мужчин погибли.

По факту атаки возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

В свою очередь, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник связал атаку беспилотников ВСУ с раздражением Киева и Лондона от возобновившегося диалога России с Западом.