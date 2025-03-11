Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом 11 марта сообщили в Минобороны РФ.
«Около 15:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в небе над регионами обнаружили и обезвредили 343 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). В частности, шесть ударных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были перехвачены в районе Курской атомной электростанции (АЭС).