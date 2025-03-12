Первое лунное затмение 2025 года: будет ли видно в России, во сколько наблюдать

Лунное затмение — нечастое астрономическое явление, особенно если речь идет о полном затмении естественного спутника Земли. Именно такое затмение ожидается в 2025 году дважды, ближайшее произойдет уже 14 марта. Оно откроет период, который условно получил название коридора затмений. Подробнее об астрономическом явлении и чем оно отличается от других, а также где будет видно лунное затмение 14 марта — в материале «Известий».

Суть лунного затмения 14 марта

Лунное затмение представляет собой астрономическое явление, когда Земля блокирует свет от Солнца частично или полностью. Важной особенностью затмений является то, что оно может произойти только в полнолуние.

Первое лунное затмение 2025 года будет полным и очень красочным. Для того чтобы такое явление произошло, нужно, чтобы Солнце, Земля и Луна выстроились в одну линию, а наша планета оказалась между двумя небесными телами. При этом Луна оказывается полностью в тени Земли. Важно отметить, что спутник во время затмения полностью не исчезает с небосвода. Он лишь становится темно-красным, кирпичным или оранжевым.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Хотя Земля и блокирует прямой солнечный свет, часть световых волн преломляется в атмосфере планеты и достигает поверхности естественного спутника, окрашивая его в различные оттенки красного и оранжевого спектра. Мартовское затмение и полнолуние из-за этого стали называть «кровавым».

Каждый год в среднем происходит два лунных затмения, изредка за год можно увидеть три таких астрономических явления. При этом бывают и такие годы, когда не случается ни одного затмения.

Первое лунное затмение в 2025 году — чем отличается от других затмений

Главным отличием полного лунного затмения является его зрелищность. Оттенок и яркость ночного светила меняются от затмения к затмению, и каждый раз можно наблюдать практически новую картину.

Помимо полного затмения, которое произойдет 14 марта, существует еще два вида: частное и полутеневое. В первом случае Луна попадает в тень Земли лишь частично, а ее край темнеет и приобретает красноватый оттенок.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

При полутеневом затмении естественный спутник оказывается в полутени Земли. Этот тип затмения сложнее всего заметить: Луна становится лишь немного темнее обычного, и увидеть это можно только с помощью специального приспособления.

Все лунные затмения отличаются тем, что наблюдать их можно на всем полушарии Земли, обращенном в этот момент к Солнцу. При этом в отличие от солнечного затмения на лунное можно смотреть без дополнительных приспособлений, так как оно не представляет опасности для глаз.

Физика лунного затмения

Для того чтобы лунное затмение состоялось, необходимо соблюдение ряда факторов, среди которых:

— нахождение естественного спутника Земли в конусе тени, или умбры (от лат. «тень»), или конусе пенумбры («полутень»);

— расположение вблизи точек пересечения орбиты Луны с эклиптикой (большой круг небесной сферы, по которому происходит видимое с Земли годичное движение Солнца относительно звезд), которые называются лунными узлами.

Московский планетарий Физика лунного затмения

Из-за размера Земли и среднего расстояния до спутника диаметр умбры составляет около 9,3 тыс. км, что гораздо больше диаметра Луны (3,5 тыс. км). В результате Луна легко может полностью погрузиться в умбру.

Наблюдать с Земли за лунными затмениями можно из любой точки, где спутник в этот момент находится над горизонтом. При этом продолжительность затмений также всегда варьируется, но фаза полного затемнения спутника по времени не превышает 1 час 40 минут.

Ученые также обратили внимание на периодичность в чередовании лунных и солнечных затмений. Они повторяются в прежнем своем порядке каждые 18 лет 11 дней и 8 часов (223 оборота Луны). Этот промежуток был назван саросом и обнаружен еще в Древней Греции.

В течение каждого сароса происходит 70 затмений: 41 солнечное и 29 лунных. Несмотря на большее число солнечных затмений, наблюдать их сложнее: из-за того, что тень Луны, которая закрывает Солнце, намного меньше, увидеть астрономическое явление можно лишь с небольшого участка планеты.

Отметим, что полное затмение Солнца за время одного сароса происходит около 10 раз и его видно в разных уголках планеты. В одном и том же месте на Земле это астрономическое явление можно увидеть лишь раз в 200–300 лет.

Если брать в рассмотрение всю Россию, то последний раз полное солнечное затмение наблюдалось 1 августа 2008 года. Центром наблюдения стала Западная Сибирь, в частности, Новосибирск. В следующий раз его можно будет увидеть 12 августа 2026 года с полуострова Таймыр.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

По истечении каждого сароса затмения обоих светил начинают повторяться, но их условия несколько меняются. Тем не менее, имея информацию о последнем лунном затмении, можно точно определить время последующих и предыдущих.

Схема первого лунного затмения в 2025 году

Ближайшее полное лунное затмение можно будет наблюдать 14 марта. Общая продолжительность явления составит 6 часов 3 минуты, однако полная часть — только 1 час 5 минут — пройдет с 9:26 до 10:31 мск. При этом пройдет спутник через северную часть тени Земли.

В целом хронология события будет выглядеть следующим образом:

— 6:57 мск. Начало полутеневого затмения;

— 8:09 мск. Начало частного затмения;

— 9:26 мск. Начало полного затмения;

— 9:59 мск. Момент наибольшей фазы;

— 10:31 мск. Конец полного затмения;

— 11:47 мск. Конец частного затмения;

— 13:00 мск. Конец полутеневого затмения.

Московский планетарий Полное лунное затмение 14 марта

Лунное затмение 14 марта можно будет наблюдать во многих частях планеты, среди них Тихий океан, Северная и Южная Америка, Антарктида, Аляска, Западная Европа и Западная Африка.