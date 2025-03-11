Карта спецоперации на Украине 11 марта
Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 11 марта можно в материале «Известий».
Минобороны рассказало, что ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по регионам РФ с помощью беспилотников, обнаружены и сбиты 343 дрона, в том числе шесть ударных беспилотных летательных аппаратов перехвачены в районе Курской атомной электростанции.
«В результате падения на объекты жилой и экономической инфраструктуры подавленных и фрагментов сбитых украинских БПЛА имеются погибшие и раненые мирные жители», — рассказало Минобороны.
Подразделения Южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Горького Донецкой Народной Республики, подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты две американские управляемые авиационные бомбы JDAM, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и реактивный снаряд системы залпового огня Vampire чешского производства», — добавило ведомство.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 657 самолетов, 283 вертолета, 46 270 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 22 119 танков и других боевых бронированных машин, 1526 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22 425 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 696 единиц специальной военной автомобильной техники.
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