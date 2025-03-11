Воробьев назвал цель атаки дронов ВСУ в Домодедово
В подмосковном Домодедово целью атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) были именно люди. Об этом 11 марта заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.
«Судя по найденным поражающим элементам, целью были именно люди. Огонь на парковке уже потушен, на месте работают оперативные службы», — указано в сообщении.
Воробьев уточнил, что, по предварительной информации, пострадали около 40 машин. На данный момент составляется список повреждений.
Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко в Telegram-канале СК РФ сообщила, что в рамках расследования устанавливают точные места запуска дронов с украинской территории.
Ранее в этот день в Домодедово при атаке украинских беспилотников погиб сотрудник компании «Мираторг» и еще два рабочих пострадали. Отмечалось, что пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь. Общее число погибших при атаке дронов ВСУ на Подмосковье составило два человека, а раненых — 18, среди них три ребенка.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) 11 марта уничтожили 337 украинских БПЛА над регионами, из которых 91 БПЛА — над территорией Московской области. По факту этой атаки ВСУ возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
В свою очередь посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник связал атаку беспилотников ВСУ с раздражением Киева и Лондона от возобновившегося диалога России с Западом.