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Силы ПВО уничтожили 337 украинских БПЛА над регионами РФ
Происшествия
Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще 25 летевших на столицу БПЛА
Армия
Корабли Северного флота РФ отработали атаку подводной лодки в Баренцевом море
Мир
Лавров обсудит безопасность журналистов на переговорах с генсеком ОБСЕ
Общество
Краснов поручил проконтролировать оказание помощи регионам после атаки БПЛА
Мир
На энергоблоке АЭС «Олкилуото» в Финляндии произошла утечка теплоносителя
Мир
Делегации ОБСЕ продемонстрировали последствия атаки украинских БПЛА в Видном
Происшествия
Собянин сообщил об уничтожении еще семи БПЛА на подлете к Москве
Общество
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Происшествия
Губернатор Владимирской области сообщил о ликвидации трех БПЛА над регионом
Авто
В России подорожали китайские автомобили с пробегом
Происшествия
Собянин сообщил об уничтожении 74 БПЛА на подлете к Москве
Общество
Роспотребнадзор проверит воздух после пожара в торговых павильонах в ТиНАО
Мир
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали к западу от Королевства Тонга
Общество
Синоптики спрогнозировали облачную погоду в Москве 11 марта
Общество
Прибывшей делегации ОБСЕ покажут последствия атак БПЛА на Москву и Подмосковье
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В США аннулировали допуск Блинкена и Салливана к секретной информации

Делегация ОБСЕ в Видном

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