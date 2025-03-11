На энергоблоке АЭС «Олкилуото» в Финляндии произошла утечка теплоносителя
На третьем энергоблоке атомной электростанции (АЭС) «Олкилуото» в Финляндии произошла утечка теплоносителя. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе финской энергетической компании Teollisuuden Voima.
Эта АЭС находится в западной части Финляндии рядом с побережьем Балтийского залива. Всего она имеет три реактора, которые производят около 30% энергии, потребляемой жителями.
«На АЭС «Олкилуото-3» (OL3) в связи с заполнением реакторного бассейна произошла утечка около 100 кубических метров теплоносителя реактора», — говорится в материале пресс-службы.
Уточняется, что утечка произошла 7 марта. В результате инцидента никто не пострадал, также это не представляло никакой опасности для сотрудников АЭС и окружающей среды.
Кроме того, по информации пресс-службы, данный реактор находится на ежегодном техническом обслуживании, которое начало проводиться с 1 марта.
19 ноября 2024 года сообщалось о том, что производство электроэнергии на втором энергоблоке атомной электростанции «Ловииса» в Финляндии прервано из-за неисправности. При этом первый энергоблок работал в штатном режиме.