В Центре инжиниринговых разработок (ЦИР) Первого МГМУ имени Сеченова создали имплантаты для реконструктивной и пластической хирургии в челюстно-лицевой области из полностью российских медицинских полимеров. Ранее отечественных полимеров медицинского назначения на рынке не было.

По запросу врачей-клиницистов конструкторы спроектировали 3D-модель имплантата для операции на нижней челюсти по КТ-снимку реального пациента. При этом было использовано отечественное программное обеспечение. Затем несколько образцов медизделия изготовили на 3D-принтере и литьевом станке, используя при этом два разных биосовместимых полимерных материала — полисульфон и полиэфирэфиркетон. Их синтезировали в Центре прогрессивных материалов и аддитивных технологий Кабардино-Балкарского государственного университета.

«Для изготовления имплантатов мы использовали российские полимеры, которых ранее не было на рынке. На сегодняшний день на рынке нет и иностранных полимеров достойного качества для медицинского назначения», — отметил директор по коммерциализации технологий Первого МГМУ Александр Кулиш.

Он подчеркнул, что в отличие от металлических имплантатов разработанный биополимер на 40% легче титана, кроме того, он не вызывает аллергию, по характеристикам близок к человеческой кости, что делает его использование более комфортным для человека. Эксперт также добавил, что такой имплантат не подвергается коррозии и гидролизу, обладает высокой устойчивостью к деградации в биологической среде, способен к стерилизации любым методом и полностью биосовместим и безопасен на клеточном и генетическом уровне.

Сейчас медизделия проходят испытания в клиническом центре университета для получения регистрационного удостоверения.

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В кости к нам: в РФ созданы первые имплантаты из российских биополимеров