Вышел первый фильм-интервью «Куда приводят мечты. Индустрия развлечений в России». Картину создавали на протяжении полугода, а в организации съемок приняли участие более 100 специалистов.

6 марта вышел первый фильм-интервью «Куда приводят мечты. Индустрия развлечений в России» с бизнесменом, девелопером и инвестором Амираном Муцоевым. Зрителей ждет рассказ о двух знаковых достопримечательностей столицы — крупнейшему в мире крытому парку развлечений «Остров Мечты» и многофункциональному комплексу «Солнце Москвы», где расположено самое высокое колесо обозрения в Европе.

Амиран Муцоев поделился историей создания объектов, технологиях строительства, о том, почему так сложно создавать тематические парки и чем они отличаются от обычных, как выбираются аттракционы и обеспечиваются стандарты безопасности. Бизнесмен представит свой взгляд на развитие индустрии развлечений в России, управление бизнесом и рисками, поделится планами на будущее. Картину создавали на протяжении полугода, а в организации съемок приняли участие более 100 специалистов.

Посмотреть фильм-интервью можно по ссылке на странице VK парка развлечений «Остров Мечты»: https://clck.ru/3Gtuny