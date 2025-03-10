Блогера Митрошину отправили под домашний арест до 24 апреля

Блогера Александру Митрошину, обвиняемую в легализации денежных средств в особо крупном размере, отправили под домашний арест до 24 апреля. Об этом сообщил 10 марта корреспондент «Известий» из зала суда.

По словам адвоката Митрошиной, защита не будет обжаловать решение суда о домашнем аресте

Девушке запретили пользоваться интернетом и другими средствами связи. Митрошина признала вину в полном объеме и заявила, что не собирается препятствовать следствию. По утверждению блогера, она не знала, что покупка квартиры имеет отношение к легализации денежных средств.

Адвокат Митрошиной сообщил, что девушка погасила налоговую недоимку в 2023 году и сейчас не имеет долгов перед ФНС. Он добавил, что в период с 1 января 2023 года по 30 сентября 2024 года блогер заплатила 666 млн рублей для погашения задолженности. По словам адвоката, Митрошина также продала всю недвижимость в России, чтобы рассчитаться с долгами.

Обвинение заявило, что блогер скрывалась от следствия и была объявлена в розыск. Кроме того, Митрошина долгое время проживала в Дубае, где, по мнению следствия, у нее могут оставаться связи, с помощью которых она вновь может попытаться скрыться.

7 марта стало известно о возбуждении уголовного дела по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») в отношении Митрошиной. Блогера задержали в Краснодарском крае.

В прокуратуре Москвы сообщили, что с 2020 по 2022 год блогер, являясь индивидуальным предпринимателем (ИП), применяла упрощенную систему налогообложения и превысила лимит, после чего организовала поступление средств напрямую на счета трех ИП. По данным МВД, Митрошина легализовала более 60,25 млн рублей из 127 млн рублей неуплаченных налогов.

Согласно данным из картотеки Арбитражного суда Москвы, блогер по итогам 2021 года осталась должна Федеральной налоговой службе более 214 млн рублей с учетом штрафов. Митрошина 8 марта полностью признала вину по делу о легализации незаконно заработанных средств.