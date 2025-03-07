Жилое и суммы: чем известна и на чем зарабатывает миллионы блогер Александра Митрошина

7 марта 2025 года блогера Александру Митрошину задержали в Краснодарском крае по подозрению в отмывании доходов на сумму 127 млн рублей. Следствие будет просить ареста, сейчас Митрошину везут в Москву на допрос. В МВД сообщили о попытках Митрошиной скрыться от органов следствия. Подробности — в материале «Известий».

Дело против Александры Митрошиной

7 марта 2025 года блогера Александру Митрошину задержали в аэропорту Сочи, куда она прибыла из Дубая. Ее подозревают в легализации денежных средств в особо крупном размере, речь идет о 127 млн рублей. Сейчас ее везут в Москву.

По версии следствия, блогер отмыла более 127 млн рублей через покупку недвижимости в Москве.

В МВД сообщили о попытках Митрошиной скрыться от органов следствия и о том, что она была объявлена в розыск.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Следствие будет просить ареста. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала попытка Митрошиной легализовать неуплаченные налоги после покупки здания на Большой Дмитровке в Москве за 60,25 млн рублей.

Напомним, в 2023 году блогер Александра Митрошина стала фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн рублей. Тогда она заявляла, что погасила основную задолженность по налогам в размере 127 млн рублей.

С 2022 года Митрошина жила в Дубае.

Александра Митрошина — биография

Александра Митрошина родилась 27 июня 1994 года в Петрозаводске. Семья девочки вскоре переехала в Москву, и детские годы будущего блогера преимущественно проходили в столице.

После окончания школы девушка поступила на факультет журналистики Московского госуниверситета (МГУ), а затем в Высшую школу экономики, получив специальность «Медиапроизводство». Первый медийный опыт она приобрела, работая на радио «Москва FM».

По собственному признанию Митрошиной, практически всю полученную зарплату она вкладывала в свой блог в Instagram (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ). Страничку в соцсети девушка создала еще в 2011 году, в год основания онлайн-площадки, но долгое время развить аккаунт и набрать большое количество подписчиков ей не удавалось.

Блогер Александра Митрошина Фото: Telegram

С 2013 года Митрошина сделала продвижение блога своей основной целью: тестировала разные стратегии ведения страницы, наблюдала за популярными в соцсети персонами и вкладывалась в раскрутку. Попытки дали свои плоды, аудитория страницы Александры ширилась, а своими успехами в развитии блога девушка делилась с подписчиками.

Так появился проект «Инсталогия», в котором Митрошина в виде курсов собрала свои наблюдения и опыт по действующим cтратегиям в соцсети. Блогер издала книгу о продвижении личных страниц на просторах соцсети, давала консультации и снялась в главной роли в фильме «Ушла быть блогером».

Помимо подспорья для начинающих блогеров, Митрошина также вела свои фитнес-проекты, занималась общественной деятельностью, в частности принимала активное участие в движении против домашнего насилия. Аудитория ее блога достигала более 4,2 млн подписчиков, а стоимость курсов составляла до 500 тыс. рублей.

Александра Митрошина — уголовное дело 2023 года

По данным СК РФ, доход с продажи курсов Митрошиной в 2023 году превысил лимит для упрощенной системой налогообложения, которой пользовалась девушка. При этом на общую систему она не переходила, избегая тем самым уплаты НДС и НДФЛ. Пытаясь обойти налоговое законодательство, блогер якобы организовала со своего расчетного счета поступление денег от предпринимательской деятельности напрямую на аффилированные и контролируемые ею ИП.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Таким образом, в период с октября 2020-го по май 2022 года неуплата Митрошиной налогов превысила 120 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье «Уклонение от уплаты налогов».

При этом сама Митрошина ранее признавалась, что имеет проблемы с налоговой. Девушка писала, что инстанция вменяет ей 200 млн долга, но уверяла, что никогда не скрывала свои доходы и будет разрешать ситуацию в соответствии с законом.

Что известно о собственности Александры Митрошиной

По данным СМИ, Митрошина владеет роскошными апартаментами с тремя комнатами в центре Москвы площадью до 111 кв. м.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Стоимость апартаментов составляет около 150 млн рублей, они находятся в центре Москвы, в 200 м от Большого театра и в 700 м от Кремля.

За несколько часов до задержания блогер опубликовала видео, в котором осуждает неуплату налогов, назвав это стремом.