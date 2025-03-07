В МВД сообщили о попытках Митрошиной скрыться от органов следствия

Блогер Александра Митрошина, которая подозревается в отмывании денег, скрывалась от органов следствия. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Москве.

«Фигурантка уголовного дела скрывалась от органов следствия и была объявлена в розыск», — указано в заявлении ведомства.

В МВД добавили, что блогер из 127 млн рублей неуплаченных налогов легализовала более 60 250 рублей для придания видимости правомерного владения этими средствами.

Ранее в этот день в главном следственном управлении Следственного комитета России по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Митрошиной, которая подозревается в легализации денежных средств в особо крупном размере. Блогера задержали в Краснодарском крае.

В прокуратуре столицы сообщили, что Митрошина направляла доход от своих курсов на счета трех индивидуальных предпринимателей (ИП). Уточнялось, что в период с 2020 по 2022 год блогер, являясь ИП и применяя упрощенную систему налогообложения, превысила лимит и получила доход от оказания услуг по дополнительному образованию в существенно большем размере.

Кроме того, из картотеки арбитражного суда Москвы стало известно, что подозреваемая по итогам 2021 года задолжала ФНС более 214 млн рублей.