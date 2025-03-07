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Блогер Митрошина направляла доход от своих курсов на счета трех ИП

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Фото: t.me/skmoscowgsu
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Блогер Александра Митрошина, которую задержали по подозрению в легализации денежных средств в особо крупном размере, направляла доход от своих курсов на счета трех индивидуальных предпринимателей (ИП). Об этом 7 марта сообщает прокуратура Москвы.

В ведомстве уточнили, что в период с 2020 по 2022 год блогер, являясь ИП и применяя упрощенную систему налогообложения, превысила лимит и получила доход от оказания услуг по дополнительному образованию в существенно большем размере.

Чтобы избежать уплаты налогов, девушка организовала поступление средств напрямую на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ее ИП.

Как указала московская прокуратура, блогер уклонилась от уплаты налогов более чем на 127 млн рублей. Эти средства она легализовала с помощью производства оплат по договору долевого участия, добавили в ведомстве.

В Telegram-канале Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) России по столице уточняется, что блогера проверят на причастность к совершению иных преступлений в экономической сфере.

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Ранее в этот день в ГСУ СК России по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Митрошиной по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Блогера задержали в Краснодарском крае. В ведомстве уточнили, что девушку в ближайшее время доставят в столицу, где следователи приступят к ее допросу.

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