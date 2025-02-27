Смягчающие обязательства: Блиновская попросила отсрочку от наказания

Блогер Елена Блиновская на последнем заседании суда перед приговором попросила об отсрочке наказания. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей. Ранее прокурор попросил приговорить «королеву марафонов» к шести годам лишения свободы и конфискации имущества. Блиновская заявила, что ее главная задача — быть матерью и иметь возможность воспитывать троих малолетних детей до их совершеннолетия (всего у нее их четверо). Блогер назвала свои ошибки поправимыми и попросила дать ей шанс исправить их. Что еще сказала «королева марафонов» и как на это реагировали прокуроры — в материале «Известий».

«Блиновские — обычная русская семья»

У Елены Блиновской не было умысла в совершении инкриминируемых ей преступлений, заявил адвокат Булат Солтаханов, выступая 27 февраля в Савеловском райсуде в ходе прений сторон. Он настаивал, что вдохновителем дробления бизнеса между разными юрлицами и ИП был муж блогера Алексей Блиновский.

— Но умысла отклонения от уплаты налогов он не имел, просто хотел разделить продукты на разные продажи , — сказал адвокат. — Супруги по факту заплатили налоги, Алексей пояснил, что Елена не вмешивалась в доходы и траты, она занималась только своим ИП, всем остальным руководил он сам.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей. Кроме этого, ей вменили отмывание большей части этих средств и неправомерный оборот платежей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По версии следствия, Блиновская вместе с супругом создала схему дробления своего масштабного бизнеса и распределяла прибыль от продажи марафонов по разным юрлицам и ИП. Каждое из них она переводила на упрощенную систему налогообложения, что и позволило ей уйти от уплаты налогов почти на 1 млрд рублей. По факту с учетом начисленных пеней и штрафов ее долг перед государством превысил миллиард, но возместить она смогла только часть этой суммы — порядка 300 млн рублей.

По совокупности преступлений Блиновской грозит шесть лет колонии общего режима — такой срок запросил для нее прокурор. Ранее муж блогера полностью взял на себя вину в дроблении бизнеса супруги. Выступая в суде, он заявил, что предложил оформлять каждый марафон на отдельное юрлицо. При этом, добавил Блиновский, у него не было умысла уклоняться от уплаты налогов — он был уверен, что эти действия «упростят бухгалтерский учет».

Как отметил Булат Солтаханов, бизнесом по продаже марафонов занималась правая рука блогера Лилия Орленко, по факту руководившая организацией бизнеса Блиновской. «Королева марафонов» ранее в суде назвала ее самой близкой подругой. Она взяла на себя организацию ее онлайн-курсов и других мероприятий. На суде Лилия Орленко рассказала, что ее ежемесячный доход от бизнеса Блиновской составлял 4 млн рублей. При этом приписанную ей ведущую роль в бизнесе помощница блогера категорически отрицала.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее налоговой консультант Блиновской Иван Морозов назвал суду сумму, которую, по его данным, получила Орленко в качестве дивидендов за свою деятельность — более 100 млн рублей.

Адвокат Блиновской попросил суд смягчить наказание блогеру, приняв во внимание, что у нее четверо детей (из них трое несовершеннолетних) и что арбитражный суд уже признал ее банкротом.

— Блиновский на СВО, выполняет долг перед Родиной, тоже надо учесть, случай нерядовой, — обратился к суду адвокат. — К тому же семья многодетная, детям тяжело, родителям и супругу тоже. Семья претерпела большие проблемы и лишения. Поэтому прошу вынести справедливый, но мягкий приговор.

Также адвокат попросил исключить из обвинения статью о легализации доходов. По его мнению, то, что следствие считает легализацией средств, на деле является их расходованием. А дробление бизнеса — это по факту уклонение от уплаты налогов и отдельной квалификации не подлежит, заявил адвокат.

Фото: ТАСС/Алексей Потицкий

Запрошенную прокурором конфискацию имущества адвокаты тоже просили не применять.

— Конфискация невозможна в данном деле, никакого имущества или денежных средств не было приобретено в виде самостоятельно совершенного преступления, — сказала второй адвокат Блиновской Наталия Сальникова. — Обвинитель предлагает суду применить двойное наказание, а по факту — двойное имущественное взыскание. Он одновременно настаивает на удовлетворении гражданского иска за счет арестованного имущества и при этом предлагает конфисковать иное имущество, причем на ту же сумму.

Адвокат добавила, что оценка имущества, которое прокурор хочет изъять, не произведена. Всё это не может говорить о социальной справедливости и прямо противоречит закону, заявила Наталия Сальникова. Она добавила, что «не надо воспринимать Елену через ее образ в соцсетях — как какую-то глупую женщину».

— Блиновские обычная русская семья, просто с иным уровнем дохода, — отметила защитница.

«Главная обязанность — быть матерью»

Выступая перед судом, Блиновская , как ранее и ее защитник, говорила о своих детях. Она попросила суд применить к ней положение об отсрочке от отбывания наказания до достижения младшим ребенком 14 лет (младшая дочь блогера родилась в 2020 году).

— Признавая вину и раскаиваясь, хочу сказать одно: инкриминируемые мне статьи подразумевают и иные виды наказания, помимо лишения свободы, — сказала блогер. — Наказание повлияет не только на меня, но и на мою семью, на моих детей, на старшего сына, который заканчивает девятый класс. Я прошу даже в случае самого сурового наказания не исключать возможность применения 82-й статьи — об отсрочке. Моя главная обязанность — быть матерью своим детям и заниматься их воспитанием.

Прокурор выступил против отсрочки, заявив, что у детей подсудимой «есть отец, дедушки и бабушки». По словам гособвинителя, на момент совершения преступлений у Блиновской «уже были дети, но это не мешало ей совершать противоправные действия». Отец детей ушел на СВО недавно, и произошло это только после возбуждения уголовного дела, обратил внимание прокурор.

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

— Поведение подсудимой оставляет желать лучшего, в налоговую она не ходила и пояснений не давала, — сказала прокурор. — Задержали ее при попытке уехать за границу (27 апреля 2023 года при подъезде к границе с Белоруссией. — Ред.). Кроме того, подсудимая нарушала домашний арест, вела праздный образ жизни. Не видно, что она раскаивается, поэтому мы и запрашиваем такие сроки. Но явку с повинной и наличие детей прокуроры учтут.

Впрочем, несмотря на обстоятельства задержания подзащитной, адвокат Булат Солтаханов настаивал, что Блиновская не пыталась скрыться за границей, а якобы уезжала на выступления. Он призвал суд «отбросить медийные потоки влияния».

Блогер же обратила внимание суда, что ее ошибки — не фатальные.

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

— Мои вполне поправимы, и у меня есть шанс их исправить, — заявила она. — Я и моя семья уже достаточно пострадали.

Блогер добавила, что в своем отношении к ней люди делятся на тех, кто «книжку не читал, но осуждает», и на тех, кто хорошо знает ее как человека и делового партнера.

— Я отвечаю за свои слова и соблюдаю договоренности, — сказала она.

«Пример и предостережение для всех блогеров»

Признание вины, наличие несовершеннолетних детей и возмещение ущерба учитываются при вынесении приговора, напомнила «Известиям» адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич.

— Но это всё же не означает, что приговор будет мягкий, так как здесь играет роль и тяжесть преступления, и позиция стороны обвинения, и размер неуплаченных налогов, и общественный резонанс дела , которое явно используют как пример и предостережение для всех блогеров, — сказала адвокат. — Прокуратура предсказуемо заявила о ее попытке скрыться и задержании на границе с Белоруссией, а также о нарушении меры пресечения в виде домашнего ареста.

Попытку мужа блогера взять на себя часть вины суд может расценить как смягчающее обстоятельство, но обычно такие заявления оцениваются критически и в совокупности с другими обстоятельствами дела, отметила адвокат.

Фото: ТАСС/Пресс-служба Пресненского суда

Если по уклонению от уплаты налогов закон предусматривает возможность прекращения уголовного преследования ввиду возмещения ущерба, то для других вменяемых Блиновской преступлений такой возможности нет — они относятся к категории тяжких, напомнила руководитель уголовной практики АБ «Соколов, Трусов и партнеры» Анна Миненкова

— Учитывая, что обвинение предъявлено, а уголовное дело направлено в суд, Елене никак не помог тот факт, что супруг приписал себе авторство незаконной идеи, — сказала адвокат. — Существенное изменение при оценке вины Блиновской, скорее всего, это не вызовет.

Вместе с тем, добавила она, условный срок в данной ситуации не является совершенно невероятной перспективой, поскольку при определении наказания суд учтет время, отбытое Блиновской как на домашнем аресте, так и в СИЗО.