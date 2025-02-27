 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Общество
Вильфанд спрогнозировал интенсивные осадки в трех округах России в марте
Мир
В Словакии указали на важность сотрудничества с Россией
Стиль
Геммолог дала советы по выбору помолвочного кольца для невесты
Мир
Бессент заявил о согласовании соглашения по ископаемым между Украиной и США
Общество
Машков и фестиваль «Гений места» стали лауреатами «Знания.Премии»
Общество
Временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево
Общество
Синоптики спрогнозировали отсутствие осадков в Москве 28 февраля
Мир
В КНДР подтвердили проведение учений с пуском крылатых ракет в Желтом море
Общество
В Москве состоялась церемония вручения просветительской награды «Знание.Премия»
Мир
Трамп заявил о планах прекратить лидерство США в финансировании НАТО
Мир
NBC News узнал о подозрениях полиции в причине смерти актера Хэкмена и его жены
Здоровье
Офтальмолог рассказала о противопоказаниях и угрозах при ношении линз
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП в Нижнем Новгороде
Наука и техника
Ракета с грузовым кораблем «Прогресс МС-30» стартовала с космодрома Байконур
Общество
Охране в аэропортах выдадут пистолеты, каски и ружья
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Непале

Смягчающие обязательства: Блиновская попросила отсрочку от наказания

Блогер заявила, что готова к самому суровому приговору, если суд даст ей возможность воспитать детей
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Блогер Елена Блиновская на последнем заседании суда перед приговором попросила об отсрочке наказания. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей. Ранее прокурор попросил приговорить «королеву марафонов» к шести годам лишения свободы и конфискации имущества. Блиновская заявила, что ее главная задача — быть матерью и иметь возможность воспитывать троих малолетних детей до их совершеннолетия (всего у нее их четверо). Блогер назвала свои ошибки поправимыми и попросила дать ей шанс исправить их. Что еще сказала «королева марафонов» и как на это реагировали прокуроры — в материале «Известий».

«Блиновские — обычная русская семья»

У Елены Блиновской не было умысла в совершении инкриминируемых ей преступлений, заявил адвокат Булат Солтаханов, выступая 27 февраля в Савеловском райсуде в ходе прений сторон. Он настаивал, что вдохновителем дробления бизнеса между разными юрлицами и ИП был муж блогера Алексей Блиновский.

— Но умысла отклонения от уплаты налогов он не имел, просто хотел разделить продукты на разные продажи, — сказал адвокат. — Супруги по факту заплатили налоги, Алексей пояснил, что Елена не вмешивалась в доходы и траты, она занималась только своим ИП, всем остальным руководил он сам.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей. Кроме этого, ей вменили отмывание большей части этих средств и неправомерный оборот платежей.

блиновская
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По версии следствия, Блиновская вместе с супругом создала схему дробления своего масштабного бизнеса и распределяла прибыль от продажи марафонов по разным юрлицам и ИП. Каждое из них она переводила на упрощенную систему налогообложения, что и позволило ей уйти от уплаты налогов почти на 1 млрд рублей. По факту с учетом начисленных пеней и штрафов ее долг перед государством превысил миллиард, но возместить она смогла только часть этой суммы — порядка 300 млн рублей.

По совокупности преступлений Блиновской грозит шесть лет колонии общего режима — такой срок запросил для нее прокурор. Ранее муж блогера полностью взял на себя вину в дроблении бизнеса супруги. Выступая в суде, он заявил, что предложил оформлять каждый марафон на отдельное юрлицо. При этом, добавил Блиновский, у него не было умысла уклоняться от уплаты налогов — он был уверен, что эти действия «упростят бухгалтерский учет».

Конфискация желаний: Елене Блиновской запросили шесть лет колонии
Прокурор потребовал изъять в доход государства всё арестованное имущество блогера, ее мужа и родных

Как отметил Булат Солтаханов, бизнесом по продаже марафонов занималась правая рука блогера Лилия Орленко, по факту руководившая организацией бизнеса Блиновской. «Королева марафонов» ранее в суде назвала ее самой близкой подругой. Она взяла на себя организацию ее онлайн-курсов и других мероприятий. На суде Лилия Орленко рассказала, что ее ежемесячный доход от бизнеса Блиновской составлял 4 млн рублей. При этом приписанную ей ведущую роль в бизнесе помощница блогера категорически отрицала.

деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее налоговой консультант Блиновской Иван Морозов назвал суду сумму, которую, по его данным, получила Орленко в качестве дивидендов за свою деятельность — более 100 млн рублей.

Адвокат Блиновской попросил суд смягчить наказание блогеру, приняв во внимание, что у нее четверо детей (из них трое несовершеннолетних) и что арбитражный суд уже признал ее банкротом.

— Блиновский на СВО, выполняет долг перед Родиной, тоже надо учесть, случай нерядовой, — обратился к суду адвокат. — К тому же семья многодетная, детям тяжело, родителям и супругу тоже. Семья претерпела большие проблемы и лишения. Поэтому прошу вынести справедливый, но мягкий приговор.

Также адвокат попросил исключить из обвинения статью о легализации доходов. По его мнению, то, что следствие считает легализацией средств, на деле является их расходованием. А дробление бизнеса — это по факту уклонение от уплаты налогов и отдельной квалификации не подлежит, заявил адвокат.

суд
Фото: ТАСС/Алексей Потицкий

Запрошенную прокурором конфискацию имущества адвокаты тоже просили не применять.

— Конфискация невозможна в данном деле, никакого имущества или денежных средств не было приобретено в виде самостоятельно совершенного преступления, — сказала второй адвокат Блиновской Наталия Сальникова. — Обвинитель предлагает суду применить двойное наказание, а по факту — двойное имущественное взыскание. Он одновременно настаивает на удовлетворении гражданского иска за счет арестованного имущества и при этом предлагает конфисковать иное имущество, причем на ту же сумму.

Адвокат добавила, что оценка имущества, которое прокурор хочет изъять, не произведена. Всё это не может говорить о социальной справедливости и прямо противоречит закону, заявила Наталия Сальникова. Она добавила, что «не надо воспринимать Елену через ее образ в соцсетях — как какую-то глупую женщину».

— Блиновские обычная русская семья, просто с иным уровнем дохода, — отметила защитница.

Безотказные люди: как Блиновская находила зиц-председателей для своего бизнеса
В суде допросили номинальных директоров фирм, через которые проходили деньги от «марафонов» блогера

«Главная обязанность — быть матерью»

Выступая перед судом, Блиновская, как ранее и ее защитник, говорила о своих детях. Она попросила суд применить к ней положение об отсрочке от отбывания наказания до достижения младшим ребенком 14 лет (младшая дочь блогера родилась в 2020 году).

— Признавая вину и раскаиваясь, хочу сказать одно: инкриминируемые мне статьи подразумевают и иные виды наказания, помимо лишения свободы, — сказала блогер. — Наказание повлияет не только на меня, но и на мою семью, на моих детей, на старшего сына, который заканчивает девятый класс. Я прошу даже в случае самого сурового наказания не исключать возможность применения 82-й статьи — об отсрочке. Моя главная обязанность — быть матерью своим детям и заниматься их воспитанием.

Прокурор выступил против отсрочки, заявив, что у детей подсудимой «есть отец, дедушки и бабушки». По словам гособвинителя, на момент совершения преступлений у Блиновской «уже были дети, но это не мешало ей совершать противоправные действия». Отец детей ушел на СВО недавно, и произошло это только после возбуждения уголовного дела, обратил внимание прокурор.

блиновская
Фото: ТАСС/Софья Сандурская

— Поведение подсудимой оставляет желать лучшего, в налоговую она не ходила и пояснений не давала, — сказала прокурор. — Задержали ее при попытке уехать за границу (27 апреля 2023 года при подъезде к границе с Белоруссией. — Ред.). Кроме того, подсудимая нарушала домашний арест, вела праздный образ жизни. Не видно, что она раскаивается, поэтому мы и запрашиваем такие сроки. Но явку с повинной и наличие детей прокуроры учтут.

Впрочем, несмотря на обстоятельства задержания подзащитной, адвокат Булат Солтаханов настаивал, что Блиновская не пыталась скрыться за границей, а якобы уезжала на выступления. Он призвал суд «отбросить медийные потоки влияния».

Блогер же обратила внимание суда, что ее ошибки — не фатальные.

блиновская
Фото: ТАСС/Софья Сандурская

— Мои вполне поправимы, и у меня есть шанс их исправить, — заявила она. — Я и моя семья уже достаточно пострадали.

Блогер добавила, что в своем отношении к ней люди делятся на тех, кто «книжку не читал, но осуждает», и на тех, кто хорошо знает ее как человека и делового партнера.

— Я отвечаю за свои слова и соблюдаю договоренности, — сказала она.

Марафон признаний: что рассказали ключевые свидетели по делу Блиновской
Бывшие сотрудники популярного блогера раскрыли схемы получения и распределения прибыли

«Пример и предостережение для всех блогеров»

Признание вины, наличие несовершеннолетних детей и возмещение ущерба учитываются при вынесении приговора, напомнила «Известиям» адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич.

— Но это всё же не означает, что приговор будет мягкий, так как здесь играет роль и тяжесть преступления, и позиция стороны обвинения, и размер неуплаченных налогов, и общественный резонанс дела, которое явно используют как пример и предостережение для всех блогеров, — сказала адвокат. — Прокуратура предсказуемо заявила о ее попытке скрыться и задержании на границе с Белоруссией, а также о нарушении меры пресечения в виде домашнего ареста.

Попытку мужа блогера взять на себя часть вины суд может расценить как смягчающее обстоятельство, но обычно такие заявления оцениваются критически и в совокупности с другими обстоятельствами дела, отметила адвокат.

супруг
Фото: ТАСС/Пресс-служба Пресненского суда

Если по уклонению от уплаты налогов закон предусматривает возможность прекращения уголовного преследования ввиду возмещения ущерба, то для других вменяемых Блиновской преступлений такой возможности нет — они относятся к категории тяжких, напомнила руководитель уголовной практики АБ «Соколов, Трусов и партнеры» Анна Миненкова

— Учитывая, что обвинение предъявлено, а уголовное дело направлено в суд, Елене никак не помог тот факт, что супруг приписал себе авторство незаконной идеи, — сказала адвокат. — Существенное изменение при оценке вины Блиновской, скорее всего, это не вызовет.

Вместе с тем, добавила она, условный срок в данной ситуации не является совершенно невероятной перспективой, поскольку при определении наказания суд учтет время, отбытое Блиновской как на домашнем аресте, так и в СИЗО.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир