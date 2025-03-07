Блогер Митрошина по итогам 2021 года задолжала ФНС более 214 млн рублей

Подозреваемая в отмывании денег блогер Александра Митрошина по итогам 2021 года задолжала ФНС более 214 млн рублей. Это следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

«Инспекцией совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России проведена выездная налоговая проверка ИП Митрошиной А.А. по всем налогам и сборам, по страховым взносам за период с 01.01.2019 по 31.12.2021, <...> заявителю доначислены налог <...> на общую сумму 127 632 607,81 рубля, а также начислены <...> штрафы на общую сумму 86 720 626,50 рубля», — следует из документа.

Ранее в этот день в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Митрошиной по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Блогера задержали в Краснодарском крае. В ведомстве уточнили, что девушку в ближайшее время доставят в столицу, где следователи приступят к ее допросу.

В прокуратуре Москвы сообщили, что Митрошина направляла доход от своих курсов на счета трех ИП. Уточнялось, что в период с 2020 по 2022 год блогер, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения, превысила лимит и получила доход от оказания услуг по дополнительному образованию в существенно большем размере.