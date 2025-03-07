Уголовное дело возбуждено в отношении блогера Митрошиной

Следственное управление по Южному административному округу Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве возбудило уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной, которая подозревается в легализации денежных средств в особо крупном размере. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Согласно информации следствия, Митрошина, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения, допустила превышение лимита доходов в 150 млн рублей в 2020–2022 годах. Она, получив доход от оказания услуг по дополнительному образованию детей и взрослых, организовала поступление средств от предпринимательской деятельности напрямую на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ее ИП, уточняется в Telegram-канале городской прокуратуры.

Отмечается, что она уклонилась от уплаты налогов более чем в 127 млн рублей.

В ГСУ СК России по Москве уточнили, что девушку задержали в Краснодарском крае, в ближайшее время ее доставят в столицу, где следователи приступят к ее допросу.

Савеловский районный суд 3 марта приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о неуплате налогов, легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. Также «королеве марафонов» назначили штраф в размере 1 млн рублей и запретили заниматься определенной деятельностью в течение четырех лет. Кроме того, с Блиновской взыскано 587 млн рублей по иску прокуратуры. В суде она признала вину.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Около года она находилась под домашним арестом. СК РФ завершил расследование в отношении блогера 25 июля 2024 года.

Позже, в ноябре 2024-го, блогера признали банкротом, после этого суд начал реализацию ее имущества. Затем, 26 февраля 2025 года, суд арестовал счета и имущество супруга Блиновской по делу о ее собственном банкротстве. В частности, под арест попали 26 земельных участков, три квартиры в Москве, различная техника, оружие, а также доли в восьми компаниях. Еще летом 2024 года в суд поступил иск о признании Алексея Блиновского банкротом, но 26 февраля это дело приостановили.