Реклама
Прямой эфир
Мир
FT узнала о напряженности между Францией и ФРГ из-за перевооружения ЕС
Спорт
Бах призвал федерации рассмотреть допуск россиян до олимпийской квалификации
Армия
Военные ВС РФ нанесли ракетный удар по замаскированной позиции РСЗО HIMARS в ДНР
Происшествия
Мужчина закидал парковку «коктейлями Молотова» в Приморском крае
Мир
В Китае планируют запустить массовое производство летающих авто в 2026 году
Мир
СМИ сообщили о вручении на Украине повесток женщинам старше 50 лет
Мир
Китай ввел дополнительные пошлины на ряд канадских товаров с 20 марта
Мир
Аналитик заявил о желании США изолировать Украину от Европы на время переговоров
Мир
Вулин назвал целью протестов в Сербии желание Запада столкнуть страну с Россией
Спорт
«Вашингтон» обыграл «Детройт» со счетом 5:2 в матче чемпионата НХЛ
Мир
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль покинул следственный изолятор
Армия
ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и объект энергетики Украины
Мир
Песков уличил Францию во лжи относительно Минских соглашений
Общество
Евгения Петросяна госпитализировали в Москве
Общество
Синоптики спрогнозировали до 10 градусов тепла в Москве на 8 марта
Мир
СМИ заявили о намерении США прекратить участие в планировании военных учений в Европе
Мир
Суд в США постановил взыскать с Китая $24 млрд из-за COVID-19

Уголовное дело возбуждено в отношении блогера Митрошиной

0
EN
Фото: Telegram
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Следственное управление по Южному административному округу Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве возбудило уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной, которая подозревается в легализации денежных средств в особо крупном размере. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Согласно информации следствия, Митрошина, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения, допустила превышение лимита доходов в 150 млн рублей в 2020–2022 годах. Она, получив доход от оказания услуг по дополнительному образованию детей и взрослых, организовала поступление средств от предпринимательской деятельности напрямую на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ее ИП, уточняется в Telegram-канале городской прокуратуры.

Отмечается, что она уклонилась от уплаты налогов более чем в 127 млн рублей.

В ГСУ СК России по Москве уточнили, что девушку задержали в Краснодарском крае, в ближайшее время ее доставят в столицу, где следователи приступят к ее допросу.

Смягчающие обязательства: Блиновская попросила отсрочку от наказания
Блогер заявила, что готова к самому суровому приговору, если суд даст ей возможность воспитать детей

Савеловский районный суд 3 марта приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о неуплате налогов, легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. Также «королеве марафонов» назначили штраф в размере 1 млн рублей и запретили заниматься определенной деятельностью в течение четырех лет. Кроме того, с Блиновской взыскано 587 млн рублей по иску прокуратуры. В суде она признала вину.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Около года она находилась под домашним арестом. СК РФ завершил расследование в отношении блогера 25 июля 2024 года.

Позже, в ноябре 2024-го, блогера признали банкротом, после этого суд начал реализацию ее имущества. Затем, 26 февраля 2025 года, суд арестовал счета и имущество супруга Блиновской по делу о ее собственном банкротстве. В частности, под арест попали 26 земельных участков, три квартиры в Москве, различная техника, оружие, а также доли в восьми компаниях. Еще летом 2024 года в суд поступил иск о признании Алексея Блиновского банкротом, но 26 февраля это дело приостановили.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025