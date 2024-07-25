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СК завершил расследование уголовного дела в отношении Блиновской

СК: завершено расследование в отношении Блиновской, дело передано в прокуратуру
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Фото: ТАСС/Софья Сандурская
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Второе управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК России завершило расследование уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской. Об этом 25 июля сообщается в Telegram-канале ведомства.

Фигурантка обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»), ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

Следствие полагает, что блогер при помощи мужа уклонилась от уплаты налогов в размере 906 млн рублей, что составляет особо крупный размер.

После этого супруги легализовали часть из указанных денежных средств в размере 716 млн рублей.

«Кроме того, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций в целях совершения легализации денежных средств», — добавили в СК.

Следователи провели комплекс следственных действий, допрошены свыше 200 свидетелей, проведено более 20 обысков. Уголовное дело в отношении Блиновской передано в суд.

В отношении Алексея Блиновского уголовное дело выделено в отдельное производство. Ранее он был объявлен в федеральный розыск, заключили в СК.

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Ранее, 24 июля, адвокат Блиновской Булат Солтаханов отметил в беседе с «Известиями», что срок давности по уголовной статье об уклонении от уплаты налогов, которую вменяют блогеру Елене Блиновской, истек 15 июля 2024 года. Он уточнил, что уголовное дело может быть рассмотрено по двум другим статьям.

В этот же день Блиновской продлили арест на один месяц — до 19 августа.

Также в среду адвокат блогера Наталья Сальникова рассказала о том, что та выплатила 230 млн рублей из долга по налогам. По ее словам, подзащитной осталось выплатить Федеральной налоговой службе (ФНС) более 677 млн рублей.

В апреле 2023 года Блиновскую задержали по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей. Около года она находилась под домашним арестом. В январе суд изменил ей меру пресечения на заключение под стражу, после этого арест блогера неоднократно продлевали.

Фигурантом уголовного дела также стал ее муж Алексей Блиновский, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Блиновский является учредителем и руководителем нескольких компаний. В основном он вел бизнес в Ярославской, а также в Вологодской области, где расположена рыбная ферма.

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