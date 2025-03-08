Блогер Митрошина полностью признала вину по делу об отмывании денег

Блогер Александра Митрошина в полном объеме признала вину по делу об отмывании средств. Об этом 8 марта сообщило Главное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по городу Москве.

«В ходе проведения следственных действий Александре Митрошиной предъявлено обвинение. Она признала вину в полном объеме», — указывается в Telegram-канале ведомства.

В СК добавили, что в понедельник следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для обвиняемой.

О возбуждении уголовного дела против Митрошиной сообщалось 7 марта. Блогера задержали в Краснодарском крае.

В прокуратуре Москвы сообщили, что в период с 2020 по 2022 год Митрошина, являясь ИП и применяя упрощенную систему налогообложения, превысила лимит и получила доход от оказания услуг дополнительного образования в существенно большем размере. Чтобы избежать уплаты налогов, девушка организовала поступление средств напрямую на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ее ИП. По данным МВД, блогер легализовала более 60,25 млн рублей из 127 млн рублей неуплаченных налогов.

Из картотеки арбитражного суда Москвы стало известно, что подозреваемая по итогам 2021 года задолжала ФНС более 214 млн рублей с учетом штрафов.