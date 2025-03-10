Опубликована культурная программа МАФ-2025

На официальном сайте опубликована культурная программа Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» (МАФ), который состоится 26–27 марта в Мурманске под девизом «На Севере — жить!». Организатор форума – Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации.

«В культурной программе МАФ сделан акцент на демонстрации уникальности и достижений арктических регионов, а также ведущей роли России в освоении Заполярья. В ней совмещены историческая ретроспектива, современные тенденции и образ будущего Крайнего Севера. Отдельное внимание уделено культуре коренных малочисленных народов Севера. Разнообразные форматы позволят представить Арктику как территорию с большим культурным, творческим и туристическим потенциалом. Уверен, мероприятия и площадки будут интересны участникам форума, гостям и жителям Мурманской области», — подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета МАФ-2025 Антон Кобяков.

Мероприятия культурной программы пройдут с 25 по 30 марта. В рамках гастрономического фестиваля «Вкус Арктики» объединенная команда рестораторов и шеф-поваров из субъектов Арктической зоны Российской Федерации представит меню региональной кухни, в которой широко используются продукты северных морей и местных производителей.

На площадке фестиваля построят 25-метровый тоннель, внутри которого расположатся ледяные гравюры, посвященные 500-летию освоения Северного морского пути. Помимо экспозиции, посетителей ждет ледяной бар «Попробуй Север на вкус», где мурманские производители представят арктические напитки, а также ярмарка работ арктических мастеров. В Саамской деревне можно будет познакомиться с бытом коренных малочисленных народов Севера. Фестиваль пройдет на улице Воровского, напротив Центрального сквера Мурманска.

«Насыщенная программа объединила форматы, которые призваны показать культурное богатство и уникальность Заполярья, дать всеобъемлющее представление о традициях народов Севера. Будут организованы гастрономический фестиваль, тематические площадки, кинопоказы, театральные постановки и экскурсии. Мероприятия отразят высокий уровень современной культурной жизни региона и станут важным событием для Мурманска. В свою очередь, участники и гости форума смогут не только узнать больше об истории и современности Арктики, но и наладить деловые контакты в неформальной обстановке», — отметила руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова.

В Мурманском областном краеведческом музее для участников форума пройдут экскурсии, раскрывающие уникальность Мурманской области. Во время МАФ будут открыты различные тематические экспозиции. Среди них — выставка картин об освоении Арктики и Северного морского пути из фондов Мурманского областного художественного музея, выставка произведений из коллекции центра современного искусства «Сияние» и работ из коллекций Владимира Некрасова и Андрея Малахова, переданных в дар мурманскому областному художественному музею «Малахов. Современное искусство», и др.

Также можно будет посетить экскурсию по ледоколу «Ленин». Это первое в мире судно с ядерной энергетической установкой, которое порядка 30 лет обеспечивало навигацию по Северному морскому пути. Ледокол провел по Арктике тысячи судов и в общей сложности прошел 654 400 морских миль. Сейчас он стал «визитной карточкой» Мурманской области и одним из самых посещаемых туристических объектов Кольского Севера.

Для участников форума будут организованы тематические кинопоказы. В частности, представят картины «Северный полюс» и «Деревня вдов». Эти фильмы рассказывают о неразрывной связи между прошлым и настоящим, о подвигах русских людей, увековеченных в историях о единстве, стойкости и любви к Отечеству.

Гости форума смогут посетить постановки мурманских театров, творческий вечер заслуженного артиста России Александра Олешко «Настройте настроение». Кроме того, запланирован арт-коктейль, в рамках которого будет показан спектакль «Пролог о Мурманской области», который завершится концертом с участием Ансамбля песни и пляски Северного флота.

Отдельное внимание будет уделено региональному проекту «Арктический диалог» — жители и гости области смогут пообщаться со спикерами МАФ.

В рамках культурной программы 17 марта состоится торжественная церемония передачи Мурманскому областному краеведческому музею «кита БРИКС» — фигуры горбатого кита, который стал одним из символов России на XVI Саммите БРИКС в Казани в 2024 году. Экспозиция на саммите стала продолжением выставки «Национальные бренды БРИКС», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума – 2024.

VI Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.

На официальном сайте до 14 марта открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы на мероприятия форума.

Подробнее о мероприятии — на сайте forumarctica.ru.