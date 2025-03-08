Блогера Митрошину вывели из московского отдела СК

Блогера Александру Митрошину, ранее задержанную по подозрению в легализации денежных средств в особо крупном размере, вывели из отдела следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по Южному административному округу Москвы и посадили в полицейскую машину. Кадры с места публикуют «Известия» 8 марта.

На видео запечатлено, как ее в наручниках выводят из здания ведомства и сажают в машину.

В этот же день Митрошину доставили из Сочи в Москву. Она была перевезена в столицу для проведения следственных мероприятий. Позже стало известно, что суд изберет меру пресечения блогеру 10 марта.

7 марта сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении Митрошиной. Блогера задержали в Краснодарском крае. В тот же день сообщалось, что Митрошина скрывалась от органов следствия. Уточнялось, что блогер из 127 млн рублей неуплаченных налогов легализовала более 60,25 млн рублей для придания видимости правомерного владения этими средствами.

В прокуратуре столицы сообщили, что Митрошина направляла доход от своих курсов на счета трех индивидуальных предпринимателей. Из картотеки арбитражного суда Москвы стало известно, что подозреваемая по итогам 2021 года задолжала ФНС более 214 млн рублей.