Суд изберет меру пресечения блогеру Митрошиной 10 марта

Суд изберет меру пресечения блогеру Александре Митрошиной, которая подозревается в отмывании денег, 10 марта. Об этом 8 марта сообщил источник «Известий».

«Меру пресечения ожидаем 10 марта. Уже известно, что следствие будет просить Чертановский [районный] суд [Москвы] об аресте», — заявил собеседник.

По информации источника, в настоящее время проходит допрос подозреваемой. Митрошина сообщила, что средства, полученные от ее деятельности, были использованы для погашения штрафов и пеней.

В этот же день блогера доставили из Сочи в Москву. Она была перевезена в столицу для проведения следственных мероприятий.

7 марта стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Митрошиной, которая подозревается в легализации денежных средств в особо крупном размере. Блогера задержали в Краснодарском крае. В тот же день сообщалось, что Митрошина скрывалась от органов следствия. Уточнялось, что блогер из 127 млн рублей неуплаченных налогов легализовала более 60,25 млн рублей для придания видимости правомерного владения этими средствами.

В прокуратуре столицы сообщили, что Митрошина направляла доход от своих курсов на счета трех индивидуальных предпринимателей. Из картотеки арбитражного суда Москвы стало известно, что подозреваемая по итогам 2021 года задолжала ФНС более 214 млн рублей.