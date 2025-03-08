Задержанную в Сочи блогера Митрошину доставили в Москву

Блогера Александру Митрошину, ранее задержанную в Сочи по подозрению в отмывании денег, доставили в Москву. Об этом в субботу, 8 марта, сообщают «Известия».

Митрошина прибыла в аэропорт Шереметьево. Она была перевезена в столицу для проведения следственных мероприятий.

На вопрос журналистов о своем самочувствии блогер показала большой палец вверх.

Накануне, 7 марта, стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Митрошиной, которая подозревается в легализации денежных средств в особо крупном размере. Блогера задержали в Краснодарском крае. В тот же день сообщалось, что Митрошина скрывалась от органов следствия. Уточняется, что блогер из 127 млн рублей неуплаченных налогов легализовала более 60,25 млн рублей для придания видимости правомерного владения этими средствами.

В прокуратуре столицы сообщили, что Митрошина направляла доход от своих курсов на счета трех индивидуальных предпринимателей (ИП). Из картотеки арбитражного суда Москвы стало известно, что подозреваемая по итогам 2021 года задолжала ФНС более 214 млн рублей.