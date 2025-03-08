Львова-Белова рассказала о процессе устройства в семьи детей из ДНР и ЛНР

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в субботу, 8 марта, рассказала об организации процесса устройства в семьи детей из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР).

«Эти дети настрадались с 2014 года: они жили в бомбоубежищах, не видели солнечного света, не получали нормальной медицинской помощи. Когда мы увидели их в пунктах временного размещения — запуганных, прячущихся под кровать от каждого громкого звука, — мы поняли, что им нужны родители, которые смогут их обогреть, потому что по-другому было нельзя», — отметила омбудсмен в интервью проекту «Лидеры с Лилией Абрамовой» на YouTube-канале TatarkaFM.

Львова-Белова напомнила о словах президента России Владимира Путина, призвавшего устроить всех детей из ДНР и ЛНР, у которых нет родителей и родственников, в замещающие семьи.

По ее словам, сначала было не совсем понятно, как именно выполнить это поручение, поскольку отсутствовали документы, которые бы этот процесс регулировали.

«Как организовать всё? Как найти семьи, которые не ошибутся в своем выборе?» — вспомнила омбудсмен.

Она рассказала, что после этого позвонила своим «близким» губернаторам и описала ситуацию. Каждый из них выразил готовность подобрать семьи, которые будут заботиться о детях.

«В итоге у нас получилась команда из 19 губернаторов. Когда они предоставили списки семей, готовых принять детей, мы смогли забрать 390 ребятишек. <...> Этот процесс длился почти год. Мы привозили детей самолетами», — вспомнила Львова-Белова.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка отметила, что некоторые встречали своих братьев и сестер впервые прямо на борту. Кроме этого, она подчеркнула, что каждый ребенок выбирал ту семью, которая ему подходила, в частности, смотря видеоанкеты и общаясь по видеосвязи.

При содействии аппарата уполномоченного по правам ребенка дети регулярно находят семьи, в том числе воссоединяются с родственниками. Так, в середине февраля две сестры вернулись с Украины в Россию.

Львова-Белова рассказала, что девочки проживали на украинской территории с бабушкой и дедушкой, а их мама работала в России и регулярно навещала их. Но после начала специальной военной операции (СВО) вернуться за детьми на Украину женщина уже не смогла.