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В России выросли продажи мороженого на 34%

Исследование: продажи мороженого в РФ выросли на 34%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Объем продаж мороженого в магазинах и специализированных ларьках в 2024 году в России увеличился в денежном выражении на 34% по отношению к 2023 году. Об этом «Известиям» 7 марта сообщили аналитики Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки «Честный знак».

По данным аналитиков, Центральный федеральный округ стал лидером по потреблению мороженого в 2024 году, где было приобретено почти 104 тыс. т этого лакомства на сумму около 78 млрд рублей. В денежном выражении рост составил 37% по сравнению с предыдущим годом. На втором месте оказался Приволжский федеральный округ, где объем покупок превысил 64 тыс. т, а общая сумма достигла почти 49,5 млрд рублей, что соответствует росту спроса на 29%. Замыкает тройку лидеров Северо-Западный федеральный округ, где было куплено чуть более 37 тыс. т мороженого на сумму около 27,5 млрд рублей, что также свидетельствует о росте спроса на 31%.

Среди регионов, где больше всего любят мороженое, оказались Москва, Московская область и в Краснодарский край. В столичных магазинах в прошлом году приобрели более 27 тыс. т мороженого на сумму почти 24 млрд рублей. В Московской области жители приобрели почти 29 тыс. т мороженого почти на 22 млрд рублей. В денежном выражении это 59% от всего объема мороженого, приобретенного в ЦФО. В Краснодарском крае в прошлом году приобрели около 16 тыс. т лакомства на сумму более 11,5 млрд рублей.

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В число наиболее популярных у покупателей видов лакомства вошло мороженое в вафельном стаканчике весом до 100 г. В прошлом году россияне купили почти 105 тыс. т данного лакомства примерно на 68 млрд рублей. В денежном выражении спрос вырос на 36%. Также популярным стало эскимо весом до 100 г. Россияне приобрели около 61,5 тыс. т данного вида мороженого на сумму более 58 млрд рублей. В денежном выражении это на 40% больше по отношению к 2023 году.

Как пояснили в ЦРПТ, на основе обезличенных данных системы маркировки компании могут анализировать собственные показатели и показатели рынка, получать информацию об объеме продаж, сезонности и спросе, а также о конкурентной среде. Отчеты доступны как крупным, так и малым предприятиям. Они могут выбрать бесплатные или платные тарифы, определить необходимую глубину аналитики.

«Аналитика дает бизнесу полную картину о том, какую долю рынка он занимает. Это позволяет принимать обоснованные управленческие решения для оптимизации деятельности», — добавили в ЦРПТ.

Всего в прошлом году российские производители и импортеры заказали на платформе ЦРПТ более 450 аналитических отчетов.

Ранее, 5 февраля, в пресс-службе ЦРПТ сообщили «Известиям» о 540 новых лекарствах. Уточнялось, что новые международные непатентованные наименования (МНН) относятся к различным фармакологическим группам. В их числе — половые гормоны и модуляторы функции половых органов (20% от всего объема новых МНН), витамины (17%), противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний (10%), миорелаксанты (10%), а также препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности (8%).

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