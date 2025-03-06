Захарова заявила о возмущении РФ приговором суда Франции напавшим на генконсульство

Россия возмущена решением суда Франции приговорить напавших на генконсульство РФ в Марселе к восьми месяцам домашнего ареста. Об этом 6 марта заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«В данном случае, честно говоря, не выразить удивления, возмущения просто невозможно, потому что это беспрецедентный, мне кажется, судебный вердикт», — сказала она на брифинге.

При этом она подчеркнула, что французская сторона регулярно «позволяет себе выпады в отношении российского правосудия». Захарова подчеркнула, что Москва воспринимает «демонстративное попустительство» Парижа в отношении нападавших в качестве поощрения к совершению подобного рода преступлений.

Россия призывает Францию принять меры по обеспечению надлежащей безопасности дипломатических учреждений РФ, добавила официальный представитель МИДа.

Два гражданина Франции 24 февраля забросили на территорию генконсульства РФ в Марселе три бутылки со взрывчатым веществом, две из них взорвались. Никто не пострадал, сообщали в посольстве России в стране. Захарова отмечала, что у данного случая присутствуют все признаки теракта. Позже она заявила, что нападение произошло из-за нагнетания Парижем ненависти по отношению к Москве.

Судебное заседание по делу напавших состоялось днем 27 февраля. Фигуранты признали свою вину. Суд приговорил их к восьми месяцам заключения с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом, также в течение пяти лет они не могут иметь и носить оружие.

Позже генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский заявил о несогласии с решением суда, а в дипмиссии отметили, что ответственность за произошедшее лежит на французских властях, продвигающих антироссийскую кампанию.