Генконсульство РФ в Марселе заявило об ответственности властей Франции за нападение
Ответственность за нападение на генеральное консульство России в Марселе лежит на французских властях, которые продвигают антироссийскую кампанию. Об этом 28 февраля сообщается в Telegram-канале дипмиссии.
Как указано, особое недоумение вызвано причастностью совершивших нападение к научному сообществу.
«Возлагаем ответственность за произошедшее на действия французских властей, развернувших полномасштабную антироссийскую кампанию с целью распространения русофобии и антироссийских настроений во французском обществе. Вынесенный вчера приговор является очередным тому подтверждением», — говорится в заявлении дипмиссии.
Взрыв в Марселе произошел 24 февраля. Два гражданина Франции забросили на территорию диппредставительства три бутылки со взрывчатым веществом, две из них взорвались. В посольстве РФ в стране сообщили, что в результате взрыва никто не пострадал.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что у происшествия присутствуют все признаки теракта. Позже она заявила, что нападение на диппредставительство произошло из-за нагнетания Парижем ненависти по отношению к Москве.
Судебное заседание по делу напавших состоялось днем 27 февраля. Фигуранты признали свою вину. Суд приговорил их к восьми месяцам заключения с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом, также в течение пяти лет они не могут иметь и носить оружие. Позже генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский заявил о несогласии с решением суда.