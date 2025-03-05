Путин назвал недопустимыми размеры телефонного и интернет-мошенничества в РФ

Телефонное и интернет-мошенничество в России приобрело недопустимые размеры, нужно действовать быстро. Об этом 5 марта заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Ситуация, которую мы обсуждаем, является крайне острой. Ущерб для граждан, а значит и для государства, со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры, очень большие. Поэтому действовать нужно быстро», — указал он.

По словам Путина, как показало обсуждение с членами правительства и представителями правоохранительных органов, алгоритм действий уже понятен, к нему нужно приступать быстро.

«Давайте сделаем быстро всё это, без так называемого периода охлаждения, о котором говорила председатель Центрального банка [Эльвира Набиуллина]. То есть ждать ничего не нужно. В целом всё понятно, нужно только действовать», — сказал он.

В частности, Путин призвал расставить акценты и завершить эту работу над противодействием кибермошенничеству, а также анализировать правоприменительную практику и вносить коррективы.

В декабре 2024 года в ЦБ рассказали о том, что банки в III квартале 2024 года защитили клиентов от 16,1 млн атак сетевых мошенников, не дав им украсть 4,9 трлн рублей. При этом в регуляторе уточнили, что мошенникам удалось похитить в июле – сентябре 9,3 млрд рублей.