Большинство опрошенных работодателей запланировали повысить зарплату в 2025 году

Среди опрошенных работодателей в 44% компаний сообщили, что планируют увеличить зарплату всем сотрудникам в 2025 году. Об этом говорится в результатах исследования Русской школы управления (РШУ), с которым ознакомились «Известия» 6 марта.

Остальные опрошенные рассказали, что будут повышать их только для некоторых категорий: для специалистов (24%), для рабочих (20%), для среднего менеджмента (9%), для топ-менеджмента (6%).

При этом 21% будут повышать зарплаты выборочно отдельным сотрудникам, а 17% не планируют никаких увеличений выплат.

Вместе с этим эксперты выяснили, что 44% работодателей планируют повышение зарплат в пределах 5–10%, 23% обещают более щедрые прибавки — от 11 до 20%, а 4% — на 20%. Однако 13% ограничатся увеличением до 5%, 15% оставят зарплаты без изменений, а 2% и вовсе готовятся к сокращению выплат.

В компаниях намерены увеличивать доходы сотрудников разными способами: 33% респондентов повысят оклады, 19% увеличат премии, 31% выберут комбинированный подход (повышение оклада и премиальной части).

«Результаты исследования показывают, что большинство компаний осознают важность конкурентоспособных зарплат и готовы инвестировать в сотрудников. Это позитивный сигнал для рынка труда: рост доходов влияет на мотивацию, лояльность и продуктивность персонала. При этом компании всё чаще используют комплексный подход, повышая не только оклады, но и премиальные», — отметила директор Русской школы управления Анастасия Боровская.

Она также добавила, что не все работодатели могут позволить себе массовые повышения в сложных экономических условиях, но даже точечное увеличение зарплат для ключевых сотрудников помогает удерживать профессионалов и укреплять бизнес.

В результатах исследования также говорится о том, что в 2024 году 61% работодателей увеличили зарплаты, 35% оставили их без изменений, 4% были вынуждены сократить выплаты. При этом в 75% компаний уровень доходов сотрудников соответствует рыночным показателям и в 8% зарплаты выше среднерыночного уровня. Однако есть и те, кто платят ниже рынка, — их 17%.

Ранее, 15 января, сообщалось, что каждый третий опрошенный россиянин (28%) запланировал сменить место работы в 2025 году. Об этом говорилось в результатах исследования Русской школы управления. Среди наиболее частых причин такого решения названы низкая зарплата (так ответили 47% опрошенных), отсутствие возможностей для профессионального роста (45%), отсутствие карьерных перспектив (39%).