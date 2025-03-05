Что такое цифровой рубль и как им пользоваться

В России продолжается тестирование цифрового рубля, который станет еще одним видом национальной валюты. О том, что представляет собой новая нацвалюта, в чем ее отличие от криптовалюты и когда планируется запустить проект для массового пользования, рассказывают «Известия».

Что такое цифровой рубль

Сегодня в России действуют наличная и безналичная формы взаморасчетов. В 2023 году президент Владимир Путин подписал закон о внедрении третьей формы национальной валюты — цифрового рубля. Он представляет собой уникальный цифровой код, который будет храниться в цифровых кошельках на специальной платформе Центрального банка (ЦБ).

Говоря простыми словами, цифровой рубль — это виртуальная форма рубля, которая будет существовать одновременно с обычными бумажными и монетными деньгами. При этом при переходе к использованию цифровых средств стоимость товаров и покупательская способность не изменятся. Один цифровой рубль будет эквивалентен одному наличному рублю.

Цифровыми рублями точно так же можно будет расплачиваться за товары и услуги, откладывать или отправлять в виде перевода друзьям и родственникам. Однако в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад или получить кредит. Еще на остаток средств в цифровых рублях не начислят проценты.

Зачем нужен цифровой рубль

Цифровой рубль создается для того, чтобы стать еще одним средством для платежей и переводов, которое не будет зависеть от ограничений банков в виде комиссий и лимитов. Управлять средствами можно будет в интерфейсе банковского мобильного приложения, в котором появится новое окно «Цифровой рубль».

Все операции с цифровым рублем близки к привычным переводам. Причем рассчитываться с помощью цифровых активов можно будет офлайн, даже без подключения к интернету, что особенно актуально для российской глубинки и отдаленных мест с нестабильной связью.

Операции для граждан будут полностью бесплатными. Новая нацвалюта позволит им свободно расплачиваться и переводить цифровые рубли в пределах остатков средств в цифровом кошельке. Минимальная комиссия предусмотрена только для представителей бизнеса.

Также инновация позволит организовать прямые расчеты с другими странами, развивающими собственные цифровые валюты, минуя международную систему SWIFT. Это представляет важность в связи западными санкциям, ограничившими допуск российских банков к этой системе.

В настоящее время цифровые деньги используют в Нигерии и нескольких странах Карибского бассейна. Разработка такой формы ведется во Франции, Канаде, Уругвае, Южно-Африканской Республике (ЮАР), Южной Корее и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Чем цифровой рубль отличается от криптовалюты

И цифровой рубль, и криптовалюта — это разновидности цифровых валют. Однако между ними есть существенная разница. Цифровой рубль является национальным денежным средством, который обеспечен золотовалютными резервами страны. Выпускать его может только Банк России.

Криптовалюты весьма нестабильны, так как их курс во многом зависит от спроса и предложения, которые могут резко меняться в зависимости от обстоятельств. Также цена криптовалюты, в отличие от цифрового рубля, не обеспечена никакими ресурсами, что несет риски для инвесторов.

Таким образом, цифровой рубль скорее можно рассматривать как альтернативу криптовалютам, у которых отсутствует единый эмитент — организация, выпускающая ценные бумаги для развития и финансирования своей деятельности.

Когда можно будет пользоваться цифровыми деньгами

В настоящее время проект цифрового рубля работает в пилотном режиме. В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что в нем принимают участие порядка 30 компаний и около 1,7 тыс. граждан. Она пояснила, что внедрение цифрового рубля проходит успешно, однако запуск проекта отложен на более позднюю дату, чем планировалось изначально, в связи с необходимостью доработок.

В том же месяце глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков рассказал «Известиям», что запуск цифрового рубля отложили минимум до 2026 года. По его словам, скорее всего, он заработает не раньше следующего лета. Причины переноса даты он связал с нехваткой ресурсов у ряда кредитных организаций, необходимых для разработки нужной технологической базы.

Некоторые эксперты прогнозируют, что массовое внедрение новой нацвалюты состоится не ранее 2027 года — после того, как проект будет доработан и адаптирован к реальным условиям бизнеса и финансовой системы страны.

Ранее «Известия» рассказали о возможных схемах мошенничества с цифровым рублем.