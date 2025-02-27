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Набиуллина сообщила об участии около 1,7 тыс. человек в проекте цифрового рубля

Набиуллина: ЦБ перенес массовый запуск цифрового рубля с лета 2025 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В пилотном проекте создания цифрового рубля принимают участие около 1,7 тыс. граждан и порядка 30 компаний. Об этом 27 февраля заявила глава Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина в ходе ежегодной встречи с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

«Пилот проходит успешно, в нем принимает участие ограниченный круг клиентов — 15 банков на сегодняшний день, 1,7 тыс. граждан и порядка 30 компаний. Мы продолжаем получать вопросы об объемах необходимых доработок и запросов о сдвиге сроков в широком внедрении цифрового рубля. Мы к ним относимся очень внимательно, потому что наша задача — чтобы он вызывал доверие как у граждан, так и у бизнеса», — указала Набиуллина.

При этом она добавила, что внедрение проекта переносится на более позднюю дату, чем было объявлено ранее (1 июля 2025 года). Новую дату массового запуска цифрового рубля регулятор объявит позже.

«Мы перейдем к массовому внедрению цифрового рубля несколько позже, чем первоначально планировалось, а именно после того, как отработаем все детали в пилоте и проведем все консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов», — пояснила глава ЦБ России.

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До этого, 17 февраля, директор департамента национальной платежной системы ЦБ России Алла Бакина заявила, что цифровой рубль не может «сгореть» и не станет обязательным для граждан платежным средством. Она подчеркнула, что средства на цифровом счете принадлежат исключительно его владельцу и только он может распоряжаться ими.

Ранее, 4 февраля, в ЦБ сообщили о росте числа мифов о цифровом рубле. Они чаще всего распространяются в соцсетях, и публикации при этом дополнены выдержками из законодательства, чтобы вызвать доверие у читателя.

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