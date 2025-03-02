В Петербурге водитель такси выстрелил в пассажира из травматического пистолета

В Санкт-Петербурге таксист выстрелил в своего клиента из травматического пистолета. Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщило главное управление (ГУ) МВД России по городу.

«1 марта 2025 года в 20:51 в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга поступила телефонограмма из медучреждения о том, что к ним самостоятельно обратился 35-летний петербуржец с ушибами и ссадинами, который после оказания медпомощи был направлен на амбулаторное лечение», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

Пострадавший написал заявление в полицию на следующий день. Он рассказал, что ехал на автомобиле Exeed LX в такси в качестве пассажира. У него с водителем произошел конфликт. В результате таксист вышел из машины на проспекте Энгельса и выстрелил в сторону пострадавшего из травматического пистолета. Затем он скрылся с места происшествия на своем автомобиле.

В ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу уточнили, что правоохранительные органы приняли меры к розыску и задержанию подозреваемого.

Ранее, 14 февраля, в Москве на Гольяновской улице произошло нападение на таксиста. Источник «Известий» сообщил, что 26-летний таксист был госпитализирован с ранением в области плеча. Между пострадавшим и 39-летним водителем иномарки произошла словесная перепалка. Таксист въехал в автомобиль оппонента, после чего прозвучали выстрелы. Открывший огонь мужчина задержан.