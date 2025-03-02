Спецназ Росгвардии уничтожил гаубицу Д-30 ВСУ в Курской области

Спецназ Росгвардии ликвидировал гаубицу Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом ведомство сообщило в воскресенье, 2 марта.

Уточняется, что после обнаружения артиллерийского орудия его вывели из строя операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Росгвардии.

«Гаубица уничтожена и не подлежит восстановлению», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» в зоне ответственности группировки войск «Север» поразил БПЛА ВСУ в курском приграничье. Вражеский беспилотник был сбит расчетом ЗРПК во время несения боевого дежурства.