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Спецназ Росгвардии уничтожил гаубицу Д-30 ВСУ в Курской области

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Фото: РИА Новости/Мария Марикян
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Спецназ Росгвардии ликвидировал гаубицу Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом ведомство сообщило в воскресенье, 2 марта.

Уточняется, что после обнаружения артиллерийского орудия его вывели из строя операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Росгвардии.

«Гаубица уничтожена и не подлежит восстановлению», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

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Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» в зоне ответственности группировки войск «Север» поразил БПЛА ВСУ в курском приграничье. Вражеский беспилотник был сбит расчетом ЗРПК во время несения боевого дежурства.

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