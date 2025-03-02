Расчет ЗРПК «Панцирь-С1» поразил дрон ВСУ в приграничном районе Курской области
Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» в зоне ответственности группировки войск «Север» поразил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 2 марта сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, вражеский беспилотник был сбит расчетом ЗРПК во время несения боевого дежурства.
Отмечается, что у комплекса для уничтожения воздушных целей имеется 12 зенитных ракет. Также на «Панцирь-С1» установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов.
Военнослужащие 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» 27 февраля обнаружили и уничтожили квадроцикл ВСУ в лесопосадке Харьковской области. Техника противника была обнаружена с помощью БПЛА. Квадроцикл перевозил личный состав и снабжение на позиции одного из украинских подразделений.