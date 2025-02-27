Российские военные уничтожили квадроцикл ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили квадроцикл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесопосадке Харьковской области. Кадры объективного контроля 27 февраля опубликовало Минобороны России.
Техника противника была обнаружена с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Квадроцикл перевозил личный состав и снабжение на позиции одного из украинских подразделений.
«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на квадроцикл противника. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена оператором боевого БПЛА с системой сбросов боеприпасов», — сообщили в ведомстве.
Средствами объективного контроля зафиксировали уничтожение передвижной техники сбросами двух ВОГ-30Д.
Ранее 27 февраля военнослужащие группировки войск «Север» расчетом FPV-дрона уничтожили боевую бронированную машину (ББМ) ВСУ в Харьковской области. С помощью БПЛА военные обнаружили украинскую ББМ в лесистой местности. Обнаруженная цель была уничтожена расчетом FPV-дрона на оптоволокне.