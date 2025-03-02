Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 5 тыс. кв. м
На горящем складе в Московской области произошло обрушение конструкций здания на 800 кв. м, площадь пожара увеличилась до 5 тыс. кв. м. Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщило МЧС России.
«На подмосковном складе обрушилась конструкция здания на 800 кв. м. Площадь пожара увеличилась до 5 тыс. кв. м», — написало ведомство в своем Telegram-канале.
О том, что на складе с пластиковой продукцией в Ногинском районе Московской области произошел пожар, стало известно ранее в этот день. Площадь пожара составляла 3,3 тыс. кв. м. Уточнялось, что на месте происшествия задействованы 45 специалистов и 10 единиц пожарной техники.