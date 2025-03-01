В Абхазии произошла попытка вторжения на избирательный участок

На избирательном участке в Цандрыпше во время второго тура президентских выборов в Абхазии произошла попытка вторжения. Об этом 1 марта сообщила Генпрокуратура республики.

«Группа вооруженных лиц в масках <...> совершили нападение на избирательный участок № 5 округа № 14 «Цандрыпшский», расположенный в средней школе № 2 с целью воспрепятствования работе избирательной комиссии», — указано в заявлении.

Уточняется, что нападавшие повредили урну для голосования и скрылись с места преступления.

Как рассказал журналистам председатель Центризбиркома Абхазии Дмитрий Маршан, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. По его словам, правоохранителям, которые пытались остановить вооруженных людей на Мюссерском посту, пришлось применить оружие. Сейчас ситуация находится под контролем.

Как подчеркнули «РИА Новости», двое предполагаемых злоумышленников после перестрелки с полицией задержаны и госпитализированы.

В этот же день стало известно, что избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента Абхазии завершили свою работу в 20:00 мск. Центризбирком (ЦИК) республики приступил к подсчету голосов. Уточнялось, что явка избирателей к закрытию участков составила около 70%.

В выборах участвуют два кандидата — Бадра Гунба и отставший от него на 10% в первом туре Адгур Ардзинба. 152 избирательных участка работали на всей территории Абхазии. Как и во время первого тура, жители республики активны.