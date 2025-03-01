Реклама
Прямой эфир
Общество
В Петербурге возбудили дело по факту обнаружения человеческих останков в чемоданах
Мир
Маск назвал разными цели Трампа и Зеленского во время встречи в Белом доме
Мир
В Абхазии произошла попытка вторжения на избирательный участок
Мир
На Украине сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры и судна в Одессе
Мир
Ле Пен заявила о вычеркивании Франции из процесса переговоров по Украине
Мир
В Совфеде предрекли провал планов ЕС по поддержке Украины без помощи США
Армия
ВС РФ «Искандером» ударили по военному полигону ВСУ в Днепропетровской области
Мир
Джорджеску заявил о намерении продолжить борьбу за пост президента Румынии
Спорт
«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 0:0
Общество
Экс-посол Британии назвал ошибкой разрыв отношений Запада с РФ
Происшествия
В ДТП с участием фургона в Москве погиб один человек
Мир
В Абхазии завершилось голосование во втором туре президентских выборов
Мир
В Белом доме раскрыли меню сорванного обеда Трампа и Зеленского
Общество
Празднование Масленицы прошло в комплексе «Солнце Москвы»
Армия
В Минобороны России рассказали о подвигах бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
Мир
В Европарламенте призвали Европу усилить независимость от США
Спорт
В Ярославской области прошел чемпионат РФ по охотничьему биатлону

В Абхазии произошла попытка вторжения на избирательный участок

0
Фото: t.me/mvd_raa
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На избирательном участке в Цандрыпше во время второго тура президентских выборов в Абхазии произошла попытка вторжения. Об этом 1 марта сообщила Генпрокуратура республики.

«Группа вооруженных лиц в масках <...> совершили нападение на избирательный участок № 5 округа № 14 «Цандрыпшский», расположенный в средней школе № 2 с целью воспрепятствования работе избирательной комиссии», — указано в заявлении.

Уточняется, что нападавшие повредили урну для голосования и скрылись с места преступления.

Как рассказал журналистам председатель Центризбиркома Абхазии Дмитрий Маршан, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. По его словам, правоохранителям, которые пытались остановить вооруженных людей на Мюссерском посту, пришлось применить оружие. Сейчас ситуация находится под контролем.

Как подчеркнули «РИА Новости», двое предполагаемых злоумышленников после перестрелки с полицией задержаны и госпитализированы.

Остаться в Сухуме: президента Абхазии не выбрали с первого раза
Как результаты повторного голосования в республике повлияют на ее отношения с Россией

В этот же день стало известно, что избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента Абхазии завершили свою работу в 20:00 мск. Центризбирком (ЦИК) республики приступил к подсчету голосов. Уточнялось, что явка избирателей к закрытию участков составила около 70%.

В выборах участвуют два кандидата — Бадра Гунба и отставший от него на 10% в первом туре Адгур Ардзинба. 152 избирательных участка работали на всей территории Абхазии. Как и во время первого тура, жители республики активны.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025