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На «Госуслугах» заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы
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На «Госуслугах» заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России на сайте «Госуслуг» заработал сервис по самозапрету на выдачу кредитов и займов. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«В кредитной истории тех, кто подал заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. После этого банки и микрофинансовые организации должны отказывать в выдаче кредита или микрозайма», — говорится в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что запрет устанавливается на все потребительские кредиты и займы. Также можно запретить дистанционное оформление кредитов. Однако заключение договора будет возможно только при личном присутствии в офисе банка или микрофинансовой организации.

При этом самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные кредиты и автокредиты, подчеркнули в сообщении.

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Ранее, 9 февраля, юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал «Известиям» о подробностях самозапрета на выдачу кредитов. Он отметил, что при оформлении рассрочки необходимо обратить внимание на то, какие документы подписываются. На некоторых маркетплейсах услуга рассрочки с юридической точки зрения представляет собой кредит, а на других — нет. То есть всё зависит от конкретных условий площадки, и самозапрет на кредиты может сработать не везде.

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