Три человека погибли и пятеро пострадали при обстреле ВСУ Херсонской области
При обстреле Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) три человека погибли и пятеро пострадали. Об этом в субботу, 1 марта, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Самый бесчеловечный эпизод произошел на автомобильной дороге между Новой Маячкой и Обрывками. Киевские выродки обстреляли обычный гражданский автомобиль», — указал он в Telegram-канале.
Сальдо рассказал, что в результате этого инцидента двое погибли на месте, а женщина получила ранения. Кроме этого, в Алешках при ударе по жилому массиву погиб мирный житель, а еще один человек пострадал.
Губернатор Херсонской области добавил, что мирные жители также пострадали при атаке на Новую Каховку, Казачьи Лагери и Великую Лепетиху.
Кроме этого, украинские военные атаковали еще несколько населенных пунктов региона, включая Каховку, Малую Лепетиху, Голую Пристань.
22 февраля Сальдо сообщил, что в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в Херсонской области за сутки пострадали пять мирных жителей.